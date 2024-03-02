بتخفيضات 50%.. عروض السلع فى رمضان بمهرجان التسوق حتى 8 مارس

انطلاق مهرجان التسوق بمممشى اهل مصر وطرح تخفيضات رمضان بدءًا من 27 فبراير لأعضاء برايم، ولجميع عملاء أمازون ابتداءً من 28 فبراير حتى 8 مارس ولا تقتصر عروض رمضان هذا العام على توفير وخصومات مذهلة تصل إلى 50%؛ بل تعزيز تجربة تسوق متكاملة لعملائها خلال شهر رمضان.

واكد عمر الصاحي، المدير العام لاحدى شركات التسوق الرقمى ان العملاء على موعد مع مئات آلاف من العروض على العلامات التجارية المحلية والعالمية من البقالة إلى الأجهزة المنزلية، ومن الإلكترونيات إلى الأزياء، مما يضمن توفير كل ما يحتاجون إليه للاستعداد لهذا الشهر الكريم.

واضاف الصاحى ان عروض رمضان تشمل خصومات تصل إلى 50% على الإلكترونيات والأجهزة المنزلية بما في ذلك سامسونج فريش وال جي وبوش وباناسونيك بلاك اند ديكر وديلونجي

ولفت الى ان هناك خصومات على الملابس تصل إلى 80% على العلامات التجارية المحلية بما في ذلك اندورا ورايفن ودالي دريس ومينترا بالإضافة إلى خصومات تصل إلى 60% على منتجات من ديفاكتو واديداس وأكتيف وغير ذلك الكثير

ونوة الى انه يمكن لعملاء البنك التجاري الدولي الاستفادة من خصم إضافي بنسبة 10% يصل إلى 150 جنيهًا على منتجات مختارة، بالإضافة إلى خطط تقسيط مريحة بدون فوائد مع ڤاليو والبنك التجاري الدولي وبنك مصر مما يساهم في تعزيز تجربة التسوق.

وأشار إلى أن أعضاء برايم في مصر سيطرح لهم امتيازات، منها إمكانية التسوق المبكر للعروض لمدة 24 ساعة، وعدد من عروض التخفيضات الحصرية تصل الى 60%، إلى جانب الشحن السريع والمجاني.

واشار الى انه للعملاء الجدد يمكنهم الانضمام إلى برنامج برايم والاستمتاع بالتجربة المجانية لمدة 30 يومًا، تليها رسوم شهرية قدرها 29 جنيهًا فقط.

وفي خطوة رائدة لدعم البائعين المحليين والترويج للمنتجات المصرية اطلقت لأول مرة مهرجان تسوق في ممشى أهل مصر تحت شعار "المصري يكسب". وسيبدأ يومي الجمعة والسبت 1 و 2 مارس

وتابع قائلاً: مع اقتراب شهر رمضان، يسعدنا إطلاق فعالية موسم التخفيضات حيث نقدم خصومات على مجموعة واسعة من المنتجات لتقديم لعملائنا تجربة تسوق تتوافق مع احتياجاتهم وتوقعاتهم.