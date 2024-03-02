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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم الدعاء على النفس بالموت.. ماذا قال سيدنا النبي عن هؤلاء؟

صدى البلد

أحيانا ومع مرور الإنسان بظروف صعبة وتوالي المشكلات واستمرار الضيق ، فنجد بعض الأشحاص يقومون بالدعاء على  أنفسهم بالموت فيقول :

( يارب خدني عشان ارتاح ) ، وحكم الدعاء على النفس بالموت  كما جاء في السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصبر في وقت الابتلاء ويجب ان يظهر العبد الصبر لله بالقضاء والقدر وأن يتذلل لله عز وجل ويكثر من الدعاء لعل الله يفرج كربه ويرفع عنه الهم والحزن ، وحكم الدعاء على النفس بالموت يبحث عنه كثير من الناس  لأنهم يشعرون بالندم بعد ذلك ، ويعلم أن وساوس الشيطان سبب رئيسي في أن  يدع على نفسه بالموت .

حكم الدعاء على النفس بالموت

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية إن النبي "صلى الله عليه وسلم" نهى عن تمني الموت، حيث قال في الحديث الصحيح "لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي"

وأضافت اللجنة خلال إجابتها عن سؤال ورد إلى صفحتها الرسمية قائلة: "إن كان لا بد فليقل: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي"، وفي الحديث الآخر: "اللهم بعلمك الغيب، وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي" .

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هل يجوز الدعاء على نفسي بالموت

قال الدكتور رمضان عبد المعز، من علماء الأزهر الشريف، إن الدعاء على النفس بالموت مخالف للسنة النبوية لقول النبي صلى الله عليه وسلم "لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، ولكن ليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي".

وأجاب "عبد المعز"، خلال أحد البرامج الفضائية عن سؤال متصلة تقول: "ذهبت للحج العام الماضي وأثناء وقوفي بعرفات دعوت الله أن ياخدني وذهبت للعمرة أكثر من مرة ودعوت الله ولم يستجب.. فماذا أفعل؟"، قائلا: "ما فعلتيه خطأ لأن الله لا يستجيب دعاء مخالفا لمنهج النبي وشعورك بأنك ليس لك قيمة في الحياة بعد تربية أبنائك وتزويجهم اعتقاد خاطئ تماما ووسوسة شيطان، استعيذي بالله من الشيطان واستغفري لذنبك وعليك بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم".

وأضاف: "في وقت الابتلاء يجب أن يظهر العبد الصبر لله بالقضاء والقدر وأن يتذلل لله عز وجل ويكثر من الدعاء لعل الله يفرج كربه ويرفع عنه الهم والحزن".

 

هل يجوز الدعاء أن يطيل الله في عمري

رد الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء قائلا: "إن الرسول –صلى الله عليه وسلم- قال (من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه)، مشددا على ان معظم الناس يحب أن يطول عمره، ولكن لا بد أن يحسن عمله، ويجوز الدعاء بأن يطيل الله في العمر، ومن يريد ان يطيل الله في عمره يصل رحمه كما قال الرسول –صلى الله عليه وسلم .

هل يجوز الدعاء على نفسي بالموت حكم الدعاء على النفس بالموت

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