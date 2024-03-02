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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء يحضر المؤتمر الدولى لتطبيقات السياحة الصحية

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

حضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، المعرض والمؤتمر الدولى لتطبيقات السياحة الصحية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويطلق  المؤتمر بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لإبراز إمكانات الدولة المصرية في السياحة الصحية بشقيها الاستشفائي والعلاجي، وكذلك إمكاناتنا في المؤسسات الصحية المتخصصة في تطبيق أضخم برامج السياحة العلاجية، وعلى رأسها مستشفيات هيئة الرعاية الصحية في محافظة جنوب سيناء.

وذلك للاستفادة القصوى من تجارب الدول الناجحة في السياحة العلاجية، حيث إن مصر تمتلك القدرة وأفضل المؤسسات الصحية وأفضل العناصر الطبية والكفاءات المشهود لها دوليًا لتنمية السياحة العلاجية.

 

 

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