حكموا صوت العقل .. رسالة قطرية عاجلة إلى الأطراف المتحاربة في السودان

دعت دولـة قطـر الأطراف السودانية المتحاربة إلى تحكيـم صـوت العقـل واستئناف التفاوض بغرض الوصـول إلـى

اتفاق ينهي القتال ويجنـب السودانيين المزيـد مـن المعاناة، مؤكدة على ضرورة التعاون لتيسير وصول المساعدات

الإنسانية إلى المتضررين، والالتزام بمبـادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وبحسب البيان الصادر عن الخارجية القطرية؛ والذي ألقتـه الدكتورة هنـد عبدالرحمـن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطـر بجنيـف خلال "الحـوار التفاعلـي المـعـزز حـول تقريـر المفوض السامي بشـأن السـودان“، وذلـك فـي إطـار الـدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسـان بجنيف.

وجددت المسؤولة القطرية؛ وقـوف بلادها إلى جانب الشعب السوداني في الأوقات العصيبـة التـي يمـر بهـا، والاستمرار فـي تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدات الإنسانية لتخفيف وطأة الأزمة الحاليـة عليه.

ودعـت المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهـوده وتقديم المزيـد مـن الدعـم لمقابلة الاحتياجات المتصاعدة للسودانيين.

وشددت علي موقـف دولـة قطـر الثابـت تجـاه وحـدة وسلامة أراضـي السـودان، ورفـض أي شـكـل مـن أشكال التدخـل فـي شـؤونه الداخلية، منوهـة بضرورة تعزيز وحماية حقوق الإنسان للشعب السوداني، وضمان حقه في العيش الكريم وتحقيق تطلعاتـه المشروعة فـي الـسلام والأمن والاستقرار.

كما أعربـت عـن أسـف دولـة قـطـر لـمـا آلـت إليـه حـالـة حقـوق الإنسـان فـي السـودان نتيجة القتال المستمر منـذ مـا يزيد عـن عشـرة أشهر.

كما لفتت إلـى أنـه فـي الـوقـت الـذي تعبـر فيـه عـن القلق بشأن الانتهاكات والجرائم المرتكبـة بحـق المدنييـن فـي العاصمة الخرطوم، وفـي ولايات دارفور، وفـي مناطـق أخـرى مـن السـودان، تؤكـد علـى أهمية الوقف الفـورى لهـذه الجرائم والانتهاكات.