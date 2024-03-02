عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حكموا صوت العقل .. رسالة قطرية عاجلة إلى الأطراف المتحاربة في السودان

ارشيفي
ارشيفي

دعت دولـة قطـر الأطراف السودانية المتحاربة إلى تحكيـم صـوت العقـل واستئناف التفاوض بغرض الوصـول إلـى
اتفاق ينهي القتال ويجنـب السودانيين المزيـد مـن المعاناة، مؤكدة على ضرورة التعاون لتيسير وصول المساعدات
الإنسانية إلى المتضررين، والالتزام بمبـادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وبحسب البيان الصادر عن الخارجية القطرية؛ والذي ألقتـه الدكتورة هنـد عبدالرحمـن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطـر بجنيـف خلال "الحـوار التفاعلـي المـعـزز حـول تقريـر المفوض السامي بشـأن السـودان“، وذلـك فـي إطـار الـدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسـان بجنيف.

وجددت المسؤولة القطرية؛ وقـوف بلادها إلى جانب الشعب السوداني في الأوقات العصيبـة التـي يمـر بهـا، والاستمرار فـي تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدات الإنسانية لتخفيف وطأة الأزمة الحاليـة عليه.

ودعـت المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهـوده وتقديم المزيـد مـن الدعـم لمقابلة الاحتياجات المتصاعدة للسودانيين.

وشددت علي موقـف دولـة قطـر الثابـت تجـاه وحـدة وسلامة أراضـي السـودان، ورفـض أي شـكـل مـن أشكال التدخـل فـي شـؤونه الداخلية، منوهـة بضرورة تعزيز وحماية حقوق الإنسان للشعب السوداني، وضمان حقه في العيش الكريم وتحقيق تطلعاتـه المشروعة فـي الـسلام والأمن والاستقرار.

كما أعربـت عـن أسـف دولـة قـطـر لـمـا آلـت إليـه حـالـة حقـوق الإنسـان فـي السـودان نتيجة القتال المستمر منـذ مـا يزيد عـن عشـرة أشهر.

كما لفتت إلـى أنـه فـي الـوقـت الـذي تعبـر فيـه عـن القلق بشأن الانتهاكات والجرائم المرتكبـة بحـق المدنييـن فـي العاصمة الخرطوم، وفـي ولايات دارفور، وفـي مناطـق أخـرى مـن السـودان، تؤكـد علـى أهمية الوقف الفـورى لهـذه الجرائم والانتهاكات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم السبت

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

تراجع كبير|أسعار الذهب تخالف التوقعات.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

انخفاض كبير لأول مرة|ضربة جديدة للدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسمياً الآن

ربنا ينتقم منهم.. مصطفى كامل يبكي على الهواء بسبب مأساة حلمي بكر

زوجته رافضة.. شقيق حلمي بكر يصرخ على الهواء بسبب تصريح الدفن

كلام كبير.. سيد عبد الحفيظ يعلق على عودة رمضان صبحي لـ الأهلي

سعر الذهب اليوم| الشعبة تفجر مفاجأة جديدة في عيار 21 مرهونة بالدولار

ترشيحاتنا

بالكلابشات.. وصول قيادات وزارة التموين المتهمين بالرشوة إلى محكمة جنايات القاهرة

وفد إسرائيلي يصل للقاهرة لإجراء مفاوضات لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى

بعد احتجاز جثمان حلمي بكر في الكمين.. تصريح ناري من مصطفى كامل

يورجن كلوب يوجه صدمة لـ محمد صلاح بشأن المشاركة أمام نوتنجهام

6000 جنيه في الطن.. أسعار الحديد تثير الجدل وتحرك برلماني عاجل

حقيقة تسديد غرامة كهربا على دفعتين.. المستشار القانوني للزماك يوضح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصرفت كالبطلة.. فيديو مروع يظهر إنقاذ سائقة من الموت المحقق في أمريكا

الكون يهاجم نفسه.. تفاصيل صادمة عن تأثير الإشعاع فوق البنفسجي في الفضاء

ابنة عمرو دياب بملابس ملفتة في أحدث ظهور | شاهد

بعد أزمة فستان خطوبتها| شاهد خطيبة مسلم تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

فيديو

استغل 100 وفتاة وثقت مقطعا له|تفاصيل جديدة في أكبر قضية استغلال قاصرات أجنبيات

الأكبر في العالم.. سيدة تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية بسبب لسانها

مقالب جديدة ومفاجآت مُثيرة.. فكرة برنامج “رامز قفل اللعبة” فى رمضان 2024

عبد الله السعيد يثير الجدل بين جمهور الزمالك.. ما السبب؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: مفاوضات غزة.. بين التقدم النسبي والتعثر!

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

اﻟﻤﺰﻳﺪ