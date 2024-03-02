عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أهم عبادة ندخل بها رمضان .. علي جمعة يوضحها

صدى البلد

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، ونحن نستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك لابد أن تغير حياتك أيها المسلم وأن تحافظ على الذكر.

وأضاف جمعة، فى منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن ذكر الله ينور القلوب ويغفر الذنوب ويستر العيوب ويؤكد علاقتك مع الله, كن من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات, قال العلماء : "إذا فقد المسلم المربي المرشد فإنه مرشده الأعظم هو سيدنا رسول الله ﷺ فيُكثر من الصلاة عليه ". ولا يقل ذلك عن ألف مرة في اليوم والليلة وهو أمر يسير بسيط جليل القدر ، كما وصف سيدنا رسول الله ﷺ فقال : «كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي المِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ، سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ العَظِيمِ» كلمتان مثل هذا, ويسأل أُبي بن كعب سيدنا رسول الله  ﷺ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أُكْثِرُ الصَّلاَةَ عَلَيْكَ فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلاَتِى ؟ فَقَالَ : « مَا شِئْتَ ». قُلْتُ : الرُّبُعَ. قَالَ : « مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ ». قُلْتُ : النِّصْفَ. قَالَ : « مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ ». قُلْتُ : فَالثُّلُثَيْنِ. قَالَ : « مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ ». قُلْتُ : أَجْعَلُ لَكَ صَلاَتِى كُلَّهَا. قَالَ : « إِذًا تُكْفَى هَمَّكَ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ ».

فالهجوا بالصلاة على سيدنا رسول الله ﷺ ليل نهار، واستغفروا الله على الأقل في اليوم مائة مرة, أسوة بالحبيب المصطفى ﷺ الذي لم يفتر وإنما استغفر ربه من غين الأنوار التي أغلقت باب الخلق وإن كان باب الحق عنده مفتوح دائماً, استغفروا ربكم توبوا إليه واذكروه في كل وقت وحين.

كيف غفر الله لقـ.اتل الـ100 نفس؟ علي جمعة يوضح

هل المواظبة على الصلاة يغني عن قضاء ما فات؟.. دار الإفتاء ترد

فوائد ذكر الله 

1) زيادة الثقة بالنفس ومزيد من السعادة 

2) الأذكار تضاعف أجور الأعمال الصالحة 

3) المساعدة على النوم لمن يعاني من إضطرابات النوم 

4) التخلص من الخوف والقلق والتوتر 

5) تنشيط خلايا الجسم 

6) التخلص من هموم الحياة والغم والحزن 

7) الفرح برحمة الله تعالى والتفاؤل والاستبشار

فوائد ذكر الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم السبت

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

تراجع كبير|أسعار الذهب تخالف التوقعات.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

انخفاض كبير لأول مرة|ضربة جديدة للدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسمياً الآن

ربنا ينتقم منهم.. مصطفى كامل يبكي على الهواء بسبب مأساة حلمي بكر

زوجته رافضة.. شقيق حلمي بكر يصرخ على الهواء بسبب تصريح الدفن

كلام كبير.. سيد عبد الحفيظ يعلق على عودة رمضان صبحي لـ الأهلي

سعر الذهب اليوم| الشعبة تفجر مفاجأة جديدة في عيار 21 مرهونة بالدولار

ترشيحاتنا

عوض تاج الدين: نسعى للوصول بالسياحة العلاجية إلى 30 مليون زائر سنوياً

بالكلابشات.. وصول قيادات وزارة التموين المتهمين بالرشوة إلى محكمة جنايات القاهرة

وفد إسرائيلي يصل للقاهرة لإجراء مفاوضات لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى

بعد احتجاز جثمان حلمي بكر في الكمين.. تصريح ناري من مصطفى كامل

يورجن كلوب يوجه صدمة لـ محمد صلاح بشأن المشاركة أمام نوتنجهام

6000 جنيه في الطن.. أسعار الحديد تثير الجدل وتحرك برلماني عاجل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصرفت كالبطلة.. فيديو مروع يظهر إنقاذ سائقة من الموت المحقق في أمريكا

الكون يهاجم نفسه.. تفاصيل صادمة عن تأثير الإشعاع فوق البنفسجي في الفضاء

ابنة عمرو دياب بملابس ملفتة في أحدث ظهور | شاهد

بعد أزمة فستان خطوبتها| شاهد خطيبة مسلم تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

فيديو

استغل 100 وفتاة وثقت مقطعا له|تفاصيل جديدة في أكبر قضية استغلال قاصرات أجنبيات

الأكبر في العالم.. سيدة تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية بسبب لسانها

مقالب جديدة ومفاجآت مُثيرة.. فكرة برنامج “رامز قفل اللعبة” فى رمضان 2024

عبد الله السعيد يثير الجدل بين جمهور الزمالك.. ما السبب؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: مفاوضات غزة.. بين التقدم النسبي والتعثر!

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

اﻟﻤﺰﻳﺪ