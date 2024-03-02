الصور الكاملة .. مايا دياب تتألق فى احتفالية عالمية بالزمالك وتغنى بكل اللهجات

أحيت النجمة اللبنانية مايا دياب احتفالية ضخمة بالزمالك داخل "spine" بتجهيزات لايف عالمية وحضور كامل العدد.



حضرت مايا بكامل أناقتها مرتدية فستان قصير خطف أنظار الجمهور من مختلف الجنسيات العربية وكان فى استقبالها ميمي المنشاوى وبمجرد صعودها على خشبة المسرح مرددة أغنية "سبع ترواح" تعالت هتافات وصيحات الإعجاب.

وتصاعدات آجواء الإثارة مع المزيد من أغاني مايا دياب المميزة بمختلف اللهجات منها "حلو ده" و "أحلى كلام" باللهجة المصرية اللتان تعاونت فيهما مع المنتج بدر بالإضافة إلى "تعالى وأفرح" اخر اغانيها بالمصرية من البومها الجديد "MYMAYAV " والذى قدمت منه "كلن قالوا لى" باللبنانية و"ديالي" بالمغربية.. بالإضافة إلى "يا مراحب خطوة عزيزة" ،"زي العسل" ،"شو حلو" لزياد برجي و "الهوا سلطان" لجورج وسوف وغيرها ممن قدمتها تلبية لرغبات المعجبين حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

b0720f43-ad24-4d3c-bdd7-3f621d22260d

e320c7b7-02fa-4660-ade5-95694bd8a5fc

57e8acae-aeea-4cc0-a6ba-e0b202ebf37a

a609d01c-c42d-45eb-b881-673edfe5ac51

97c3fe6d-7d94-4113-9a20-cefd9521808f

05be4186-a908-4e15-a582-b6ecdbc6283d

139e4529-848f-4e15-82df-561833660d44

b19fe2e4-62fe-47f8-b043-daf8c9ed8cfa

91b18fde-57de-4f60-9125-6e284ec0ea35

59e69728-706e-4bd0-a6df-3dae93dd2aa5

26fa4efc-3d27-4f22-a004-e066d3ca9fb4

a1f291f2-3f91-40b0-aeb7-9aeb0bee2429

ab12537a-d1a2-40b9-b950-eb1ca90dd76a

84433c01-5f59-45e6-8167-dbd57badb99f

d0887b55-1420-4683-b767-8ba11a319cc8

8779bdff-7041-488a-9761-4389922925ce

6e8695ba-b5f2-41db-93d8-3b01c5f52e8b

add102be-3378-488b-84be-8bc0e038b5e7

957a15ca-3a71-412a-b880-7364583e597f

528aadf5-1e34-48b3-b98b-0bef06092ff2

1ffe46a1-f3ca-4e2c-b295-ebd6aff2a8f2

bfe1325c-dd35-4d89-a77e-e201a251c920

23561dd3-9910-4b4b-aa50-6f44c5d9b126

53b89069-6038-4152-b740-a4fe02b748b4

d424d2bd-1505-4cf7-9726-49191903ed0a

871792d3-1ffc-4ac9-9dd1-9d61954e7eec

89a2b302-0bc4-499e-9682-ed56376ba1c2

59cbd85b-e705-4f31-a3f8-ea93a0f342e1