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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الصور الكاملة .. مايا دياب تتألق فى احتفالية عالمية بالزمالك وتغنى بكل اللهجات

صدى البلد

أحيت النجمة اللبنانية مايا دياب احتفالية ضخمة بالزمالك داخل "spine" بتجهيزات لايف عالمية وحضور كامل العدد.
 

حضرت مايا بكامل أناقتها مرتدية فستان قصير خطف أنظار الجمهور من مختلف الجنسيات العربية وكان فى استقبالها ميمي المنشاوى وبمجرد صعودها على خشبة المسرح مرددة أغنية "سبع ترواح" تعالت هتافات وصيحات الإعجاب.

وتصاعدات آجواء الإثارة مع المزيد من أغاني مايا دياب المميزة بمختلف اللهجات منها  "حلو ده" و "أحلى كلام" باللهجة المصرية اللتان تعاونت فيهما مع المنتج بدر بالإضافة إلى "تعالى وأفرح" اخر اغانيها بالمصرية من البومها الجديد "MYMAYAV " والذى قدمت منه "كلن قالوا لى" باللبنانية و"ديالي" بالمغربية.. بالإضافة إلى "يا مراحب خطوة عزيزة"  ،"زي العسل" ،"شو حلو" لزياد برجي و "الهوا سلطان" لجورج وسوف وغيرها ممن قدمتها تلبية لرغبات المعجبين حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

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