عدد كارثي كل لحظة.. 13 طفلا شهيدا بمستشفى كمال عدوان.. و116 بمجزرة الطحين

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بارتفاع عدد الوفيات بين الأطفال في مستشفى كمال عدوان جراء العدوان والحصار الإسرائيلي.

ووصل عدد الأطفال الموتى إلى 13 بسبب سوء التغذية ونقص الدواء.

وسبق وأعلن مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة اليوم، السبت، عن ارتفاع حصيلة الأطفال الذين فارقوا الحياة إلى عشرة.

وأوضح أن آلاف الأطفال شمال قطاع غزة يحاصرهم الجوع والعطش والجفاف، بسبب الحصار الإسرائيلي الذي قطع جميع الطرق المؤدية لشمال القطاع.

من جانبها، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن كارثة إنسانية تحدق بالأطفال والنساء في شمال قطاع غزة في ظل المجاعة والجفاف اللذين ظهرا في أوساط الأطفال الذين حرموا الغذاء والحليب والدواء.

وذكرت وزارة الصحة بغزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 30,320 شهيد و71,533 جريح منذ 7 أكتوبر.

وأفادت وزارة الصحة بأن الاحتلال ارتكب 10 مجازر في القطاع، راح ضحيتها 92 شهيدا و156 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

يأتي ذلك فيما أفادت وكالة “صفا” الفلسطينية بانتشال جثمان شهيد من دوار النابلسي في مدينة غزة، ما يرفع عدد شهداء مجزرة الطحين إلى 116 شهيدا.

