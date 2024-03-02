بعد استبعاده من المباريات .. سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة عاجلة لكهربا

وجه سيد عبد الحفيظ، المدير السابق للكرة في النادي الأهلي، نصيحة قوية لمحمود كهربا، لاعب المارد الأحمر، بعد استبعاده من تشكيلة الفريق في الفترة الأخيرة بسبب غيابه عن بعض المباريات.

وفي تصريحاته التلفزيونية، أكد عبد الحفيظ أهمية على كهربا قبول قرارات المدرب كولر وتحملها، مشيرًا إلى أن اللاعب يجب أن يتعامل مع هذا الوضع بصدر رحب، موضحًا أنه قد حدث الكثير في وقت قصير وتغيرت بعض الأمور.

وأضاف عبد الحفيظ أن كهربا يجب أن يتذكر أنه تعامل مع مواقف مشابهة خلال فترته مع الأهلي، مما يجعله قادرًا على تجاوز هذه الظروف والعودة بقوة إلى المستطيل الأخضر.