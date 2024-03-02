جيش الاحتلال الإسرائيلي: الغارة في الناقورة استهدفت أعضاء ميليشيا إيرانية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت أن الغارة التي شنها على مدينة الناقورة في جنوب لبنان استهدفت عناصر في مليشيا إيرانية متورطة في إطلاق الصواريخ على شمال إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي أيضا إن طائرات مقاتلة نفذت غارات على مواقع حزب الله في اللبونة، ومبنيين آخرين تابعين للحزب في البليدة خلال الليل، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأوضح أنه ضرب مركبة في الناقورة بجنوب لبنان مستهدفا عناصر ينتمون إلى فرقة الإمام الحسين، وهي ميليشيا إيرانية تعمل إلى جانب حزب الله، وأفادت تقارير إعلامية عربية نقلا عن مصادر لبنانية أن ثلاثة أشخاص قتلوا في الهجوم على سيارة على طريق ساحلي، وكشف مصدر أمني في لبنان لوكالة رويترز للأنباء إن أحد الرجال كان فني أسلحة.