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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

للمرة الخامسة .. نقل والدة منة فضالي للمستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية

منة فضالي ووالدتها
منة فضالي ووالدتها

أعلنت الفنانة منة فضالي عن تعرض والدتها لوعكة صحية ونقلها للمستشفى .

وكتبت منة فضالي عبر حسابها على فيس بوك :"امي للمره الخامسه ربنا يقومك بسلامه يا امي".

 

 
نشرت المخرجة شيرين عادل مجموعة من الصور من كواليس مسلسل "محارب" تجمعها مع أبطال العمل "حسن الرداد – أحمد زاهر – محمود الليثي"، ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين إذ تضم قائمة الأبطال كلاً من "حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي،، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبد المنعم، غفران، محمود الليثي، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

 

 

 

 

 

مسلسل "محارب" تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حول الشاب عزيز الشاب القادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتنغير حياته تماماً بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

منة فضالي

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