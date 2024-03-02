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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بشأن الهدنة في غزة.. وفد من «حماس» يتوجه إلى القاهرة اليوم

صدى البلد

أفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، اليوم السبت، بأن هناك وفدا من حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" سيتوجه إلى القاهرة، اليوم؛ لإجراء محادثات بشأن هدنة في غزة، حسبما أفاد مصدر مقرب من الحركة لوكالة “فرانس برس”، بينما يسعى الوسطاء للتوصل إلى اتفاق.

ويجري وسطاء وفد مصري قطري وأمريكي، مفاوضات بين إسرائيل وحماس؛ في محاولة لتأمين وقف القتال قبل شهر رمضان المبارك، الذي يبدأ في 10 أو 11 مارس، اعتمادًا على التقويم القمري.

وقال مصدر المقرب من حركة حماس، رافضاً الكشف عن هويته، إن وفدا من حماس سيلتقي بالوفد المصري المشرف على مفاوضات وقف إطلاق النار، لمتابعة تطورات المفاوضات التي تهدف إلى وقف الهجوم والحرب، والتوصل إلى صفقة تبادل الرهائن.

وأوضح المصدر أن الوفد سيقدم “الرد الرسمي” لحماس على الاقتراح الذي تم التوصل إليه مع المفاوضين الإسرائيليين في باريس أواخر الشهر الماضي.

وقال مصدر في حماس، لوكالة “فرانس برس” في وقت سابق من هذا الأسبوع: إنه بموجب الاقتراح؛ ستستمر الهدنة لمدة 6 أسابيع، مع إطلاق حماس سراح 42 رهينة مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين.

وأشار المصدر المقرب من الحركة، إلى أنه بالإضافة إلى وقف الهجوم الإسرائيلي؛ تريد حماس شروط هدنة جديدة لضمان الإغاثة الإنسانية الفورية لسكان غزة، وانسحاب إسرائيلي وعودة سكان غزة النازحين من الشمال.

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