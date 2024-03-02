الديهي: جماعة الإخوان تحاول استغلال قضية نيرة الزغبي للإساءة للشرطة.. فيديو

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن جماعة الإخوان تركت قصة الطالبة نيرة الزغبي بكل تفاصيلها، وتربصت بأن الفتاة المتهمة في قتل نيرة والدها يعمل ضابطًا، معقبًا: "جماعة الإخوان عايزة تسيء للضباط، هو مين اللي بيعمل التحريات هم الضباط، ومين اللي بيكشف الفساد، انت سبت 99% من الضباط ، ومسكت في 1%".



ولفت "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، إلى أن هناك استهداف واضح لمؤسسات الشرطة والجيش، معقبًا: "القانون لا يعرف الوظائف أو المهن، مفيش ريشة على رأس أحد"



وأشار إلى أن النيابة العامة تقوم بدورها على أكمل وجه ، ولا يجب أن نستبق الاحداث، مشددا على ضرورة الانتباه إلى الابناء والبنات في مثل هذه المراحل، وتوجيههم في طريقة حل مشاكلهم.







