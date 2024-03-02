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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

رداما رمضان 2024| طرح البرومو الرسمي لمسلسل الحشاشين

صدى البلد

طرحت منصة watch it ، البرومو الرسمي لمسلسل “الحشاشين” ، المقرر أن يشارك فى الماراثون الرمضاني 2024.

ونشر النجم كريم عبد العزيز برومو مسلسل الحشاشين المأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادى والعشرين، تمهيداً لعرضه فى شهر رمضان 2024، ليكون أول الأعمال التى تحجز مكانها فى دراما رمضان العام المقبل.

وظهر كريم فى البرومو داخل البحر، ويحاول النجاة من الغرق، ويقول: "اطمن.. مفيش ألم.. مفيش موت.. فيه طيران أسرع من البرق لروحك.. من هنا للجنة.. أنا صاحب مفتاح الجنة.. أنا حسن ابن الصباح.

وشوّق المخرج بيتر ميمي عشاق الدراما للعمل الكبير مسلسل "الحشاشين" والمقرر أن ينافس في موسم رمضان 2024، حيث نشر صورة من كواليس العمل على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقال بيتر: "متبقى 40 يوماً تقريباً على عرض مسلسل الحشاشين الفرقة اللى رعبت العالم فى القرن الحادي عشر ومؤسسها حسن ابن الصباح الرجل الأخطر فى التاريخ".

وتابع بيتر ميمي: "المسلسل اتصور في 3 قارات، وآلاف من قطع الملابس وآلاف من قطع السلاح، انتظروا عمل يليق بالوطن العربي".

مسلسل الحشاشين يدور حول شخصية حسن الصباح التي يجسدها كريم عبد العزيز، وجماعة الحشاشين، والأحداث تدور عام 1000 ميلادي، وهي بداية بذرة الإرهاب، وتم تصويره ما بين مصر وعدد من الدول العربية.

مسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبد العزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، أحمد عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، عمر الشناوي، سارة الشامي، تأليف عبدالرحيم كمال والإخراج بيتر ميمي.

الفنان الكبير كريم عبد العزيز أبطال مسلسل الحشاشين باقي على رمضان 2024 مسلسل الحشاشين

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