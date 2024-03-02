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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مش بفهم في كرة القدم.. «الحبتور»: طلعت عليا شائعة إني اشتريت الزمالك|فيديو

خلف الحبتور
خلف الحبتور

كشف رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، موقفه من الاستثمار الرياضي في مصر أو غيرها من دول العالم.

 

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وقال خلف الحبتور في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "أنا أحب التنس  ولا علاقة لي بكرة القدم".

 

 وأضاف خلف الحبتور: "طلعت عليا شائعة إني اشترت نادي الزمالك وأنا مش بفهم في كرة القدم".

 

وفي سياق آخر، أكد رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، أنه لديه مركز للأبحاث في مصر به شباب مصريون خريجي جامعات مصرية وأجنبية.

 

وقال خلف الحبتور: "مركز الأبحاث يدرس مستقبل الدول العربية في كافة المجالات".

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