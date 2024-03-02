الحبتور: يجب معاقبة إسرائيل على ما تفعله في غزة.. ووقف تصدير الأسلحة لها

أكد رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، أن الإمارات العربية المتحدة قدمت العديد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وقال خلف الحبتور في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" تم نقل مصابين فلسطينيين للعلاج في الإمارات ".

وأضاف خلف الحبتور:" إسرائيل مستمرة في حرب تجويع وإبادة ويجب على العالم كله أن يتصدى لإسرائيل وينتبه لما تقوم به ".

وتابع خلف الحبتور :" يجب معاقبة إسرائيل عالميا ويجب وقف تصدير الأسلحة لها".

واكمل خلف الحبتور:" إسرائيل وامريكا وجهان لعملة واحدة"، مضيفا:" هناك مشاهد إنسانية صعبة داخل قطاع غزة ".