الحبتور: طرح مطارات مصرية لمزايدات للإدارة والتشغيل فكرة ممتازة

أكد رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، أن طرح مطارات مصرية لمزايدات للإدارة والتشغيل، فكرة ممتازة واأمر عظيم.

وقال خلف الحبتور في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "مطارات كثيرة في العالم تم التخارج منها، مثل مطار هيثرو في بريطانيا".

وأضاف خلف الحبتور:" القطاع الخاص يقوم بإدارة وتشغيل العديد من المطارات المهمة على مستوى العالم ".

وتابع خلف الحبتور: "يجب أن تتخارج الدولة من إدارة وتشغيل المطارات والفنادق؛ من أجل زيادة معدلات السياحة، ومشاركة القطاع الخاص".

ونوه خلف الحبتور، بأن: “المطار بوابة دخول الدولة، ويجب أن يكون على أعلى مستوى”، مضيفا: "هناك تطوير وتحسن كبير في المطارات المصرية، وأخرج من المطارات المصرية فور وصولي في ثوانٍ".