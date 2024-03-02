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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحبتور: طرح مطارات مصرية لمزايدات للإدارة والتشغيل فكرة ممتازة

خلف الحبتور
خلف الحبتور

أكد رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، أن طرح مطارات مصرية لمزايدات للإدارة والتشغيل، فكرة ممتازة واأمر عظيم.

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وقال خلف الحبتور في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "مطارات كثيرة في العالم تم التخارج منها، مثل مطار هيثرو في بريطانيا".

وأضاف خلف الحبتور:" القطاع الخاص يقوم بإدارة وتشغيل العديد من المطارات المهمة على مستوى العالم ".

وتابع خلف الحبتور: "يجب أن تتخارج الدولة من إدارة وتشغيل المطارات والفنادق؛ من أجل زيادة معدلات السياحة، ومشاركة القطاع الخاص".

ونوه خلف الحبتور، بأن: “المطار بوابة دخول الدولة، ويجب أن يكون على أعلى مستوى”، مضيفا: "هناك تطوير وتحسن كبير في المطارات المصرية، وأخرج من المطارات المصرية فور وصولي في ثوانٍ".

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