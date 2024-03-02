الخير في كل زاوية بمصر.. الحبتور: يجب توافر شراكة بين رجال الأعمال والدولة

أكد رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، أن هناك خيرا في كل زاوية في مصر"، مضيفا:" رجال الأعمال المصريين عباقرة وناجحين وعليهم أن يدعموا الدولة ".

وقال خلف الحبتور في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" يجب أن تتوافر شراكة بين الدولة ورجال الأعمال ولابد من تقديم الدعم لرجال الأعمال؛ من اجل تحقيق النجاح ".

وأضاف خلف الحبتور:" رجال الأعمال شركاء مع الدولة من أجل تحقيق النجاح وهذه السياسة تعمدها الإمارات من أجل تحقيق النجاح ".

وتابع خلف الحبتور :" تخارج الدولة المصرية من المشروعات وإعطاء الفرصة للقطاع الخاص ورجال الأعمال؛ شيء عظيم ".