عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يضم شبابا مصريين.. خلف الحبتور يكشف أهمية مركزه للأبحاث

خلف الحبتور
خلف الحبتور

أكد رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، أنه لديه مركز للأبحاث في مصر به شباب مصريين خريجي جامعات مصرية وأجنبية.

 

خلف الحبتور: أنا محب لمصر .. وأرغب في الاستثمار بها

الخير في كل زاوية بمصر.. الحبتور: يجب توافر شراكة بين رجال الأعمال والدولة

وقال خلف الحبتور في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  مركز الأبحاث يدرس مستقبل الدول العربية في كافة المجالات".

 

 وأضاف خلف الحبتور:"  نركز على وضع نظرات مستقبلية خاصة بالأمن الغذائي والقومي في المنقطة العربية ". 

 

 وتابع خلف الحبتور :"  مركز الأبحاث يضم شباب مصريين لديهم إمكانيات كبيرة ".

 

واكمل خلف الحبتور:" مركز الأبحاث يدرس المشكلات التي تواجه عالمنا العربي ".

الحبتور خلف الحبتور مصر الامارات اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 كيلو سكر لكل بطاقة| بشرى سارة من التموين للمواطنين قبل رمضان.. تحرك برلماني عاجل

أحمد موسى يبكي على الهواء.. ماذا حدث؟

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

قرار عاجل من النيابة في واقعة طالبة العريش ( نيرة )

بعد مشاكل دفنه.. تعرف على مصير جثمان الموسيقار حلمي بكر

تحوّل مفاجئ|رياح وأمطار وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة

مفاجأة حكومية سارة عن تخفيف أحمال الكهرباء في رمضان.. تفاصيل

شوبير يكشف عن منافس الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

مش بفهم في كرة القدم.. «الحبتور»: طلعت عليا شائعة إني اشتريت الزمالك|فيديو

اعتقال 8 أشخاص في اقتحام مصنع للمواد الكيميائية في فرنسا

بداخلها قلم بـ150 ألف ريال|عمرو أديب يعرض سيارة وحيدة من نوعها بالعالم.. شاهد

حماس: نضمن هدنة حقيقية قبل رمضان حال نجاح الضغوط الأمريكية على نتنياهو

ذكرى وفاته|الشاعر «ديفيد هربرت».. هرب مع زوجة أستاذه ومُنعت أشهر رواياته من النشر

مشروب شائع يسبب حصوات الكلى والسرطان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النظام العلاجى الكامل لـ التهاب المثانة

مش حاجة واحدة.. اكتشف أنواع عمليات دوالى الخصية

واقف على رجلي.. نجل الفنان محمد ثروت يؤدي مناسك العمرة بعد الشفاء

كيف تحمى نفسك من التهابات المثانة؟

فيديو

المصرية ميساء خليفة.. الشعب المغربي يطالب بمنحها الجنسية.. ما السبب؟|فيديوجراف

رداما رمضان 2024| طرح البرومو الرسمي لمسلسل الحشاشين

محدش يدفنه.. نجل حلمي بكر يستعين بمرتضى منصور.. ونقيب الموسيقيين: هجيب حقه

إعلان تسعير 7 سلع أساسية.. الحكومة تلزم التجار بهذا القرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: إمام الملحنين فيردي مصر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: سيدة من خلال كتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أمنية عبد الرحمن التي لم يعلنها أمام الرئيس

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ