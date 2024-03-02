يضم شبابا مصريين.. خلف الحبتور يكشف أهمية مركزه للأبحاث

أكد رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، أنه لديه مركز للأبحاث في مصر به شباب مصريين خريجي جامعات مصرية وأجنبية.

وقال خلف الحبتور في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مركز الأبحاث يدرس مستقبل الدول العربية في كافة المجالات".

وأضاف خلف الحبتور:" نركز على وضع نظرات مستقبلية خاصة بالأمن الغذائي والقومي في المنقطة العربية ".

وتابع خلف الحبتور :" مركز الأبحاث يضم شباب مصريين لديهم إمكانيات كبيرة ".

واكمل خلف الحبتور:" مركز الأبحاث يدرس المشكلات التي تواجه عالمنا العربي ".