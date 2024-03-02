أرض صلاح سالم .. الحبتور يطالب بأمر مهم مع أحمد موسى

أكد رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، ضرورة تقديم تسهيلات ودعم كبير للمستثمر المحلي أو الأجنبي في مصر.

قال خلف الحبتور في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" اشتريت أرض في صلاح سالم لبناء فندق ".

أضاف خلف الحبتور:" طلبت ترخيص لإقامة فندق على الأرض وانتظرت 3 شهور وفي النهاية لم احصل على ترخيص البناء".

وتابع خلف الحبتور :" لماذا لا يتم السماح ببناء فندق في أجمل منطقة بالقاهرة وسيكون أفضل فندق في المنطقة".

وأكمل خلف الحبتور:" كان لدي رغبة في أن أقوم بالاستثمار في القاهرة الجديدة".