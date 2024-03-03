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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلات ومشروبات تقاوم التشنج العضلي المفاجئ

التشنج العضلي
التشنج العضلي

يوجد عدد من الأطعمة والمشروبات التي يمكن أن تساعد في التخفيف من التشنجات العضلية المفاجئة. إليك بعض الخيارات، وفقا لما نشره موقع هيلثي :

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أكلات ومشروبات تقاوم التشنج العضلي المفاجئ

الموز: يحتوي الموز على البوتاسيوم، وهو معدن يساعد في تنظيم التوتر العضلي والتقليل من التشنجات العضلية، قد تكون تناول حبة موز واحدة مفيدة في حالة حدوث تشنج عضلي.

المكسرات: اللوز والكاجو والبندق والجوز يحتوون على مغنيسيوم،وهو معدن ضروري لصحة العضلات وعملها السليم، قد تكون تناول حفنة من المكسرات المشكلة مفيدة لتخفيف التشنجات العضلية.

الشاي الأخضر: يحتوي الشاي الأخضر على مركبات تسمى الكاتيكينات، والتي لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات. قد تساعد هذه المركبات في تهدئة العضلات وتقليل التشنجات العضلية.

الماء: يجب أن تبقى جسمك مرطبًا جيدًا لتجنب التعب والتشنجات العضلية، تأكد من شرب كمية كافية من الماء على مدار اليوم للحفاظ على توازن السوائل في الجسم.

الزنجبيل: يحتوي الزنجبيل على مركبات مضادة للالتهابات تسمى الزينجيبينات، والتي يمكن أن تساعد في تخفيف التشنجات العضلية. يمكنك تناول الزنجبيل على شكل شاي أو إضافته إلى وجباتك.

السبانخ: يحتوي السبانخ على البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم، وهي معادن مهمة لصحة العضلات، يمكنك تناول السبانخ في السلطات أو إضافتها إلى وجباتك.

لاحظ أن هذه الأطعمة والمشروبات قد تكون مفيدة في تخفيف التشنجات العضلية لدى بعض الأشخاص، ولكنها ليست علاجًا شاملاً للحالة. 

إذا كنت تعاني من تشنجات عضلية متكررة أو شديدة، يفضل استشارة الطبيب لتقييم الحالة وتوجيهك بشأن العناية الصحية المناسبة.

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