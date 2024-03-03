عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجآت بالجملة بموسم التجديدات بالقلعة البيضاء.. تفاصيل

صدى البلد

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بات قريبًا من تجديد عقده.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "صبحي سوف يوقع عقود تحديده بمبلغ 10 ملايين جنيه في الموسم، ومن الوارد الإعلان عقب نهائي كأس مصر".

وأضاف أمير هشام: "محمد عواد حارس مرمى الفريق، لم يجدد حتى الآن بسبب وجود بعض الخلافات المادية، حيث يرغب النادي في تخفيض راتبه إلى 10 ملايين جنيه، وهو ما يرفضه حتى الآن".

واختتم: "هناك أيضًا اتجاه داخل نادي الزمالك لتجديد عقد يوسف أوباما واستمراره مع الفريق، مع منحه راتب من الفئة الأولى".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|تراجع حاد بأسعار الذهب خلال الساعات الأخيرة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

انهيار سعر الدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

تراجعت 20% .. هبوط في أسعار اللحوم بالأسواق

2040 جنيها.. هبوط مفاجيء في أسعار الذهب اليوم بمصر

تراجع كبير لجميع الأعيرة.. سعر الذهب الآن في مصر

قرار عاجل ضد المتهمين بالاستعراض بسيارتين داخل محطة وقود فى الجيزة..فيديو

عكس التوقعات.. تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم

بشرة خير| انخفاض سعر الحديد اليوم.. والسبب رأس الحكمة

ترشيحاتنا

السيسي: نسعى لتجاوز أزمة الغذاء العالمية من خلال طفرة بمساحة الأراضي الزراعية

محمد صلاح خارج معسكر منتخب مصر في مارس .. والسبب مفاجأة

بعد غرق سفينة روبيمار.. تهديد جديد من الحوثيين لبريطانيا

استشهاد 9 فلسطينيين في استهداف شاحنة مساعدات بدير البلح

الأندية المرشحة لمواجهة الأهلي.. موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024

الميكروباص اتقلب.. مصرع وإصابة 11 شخصًا بحادث مروع على الطريق السياحي بالهرم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتندم.. طبيب يحذر من خلع الكلسون لهذا السبب

القوات المسلحة تدفع لجنة لإنهاء المواقف التجنيدية لأبناء حلايب وشلاتين وأبو رماد

وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد| فيديو وصور

الصوص السحري .. صاحب عربية يكشف سر المهنة وتحويجة طبق الفول|اعرف الطريقة

فيديو

شاهد.. محمد رمضان وأنغام في منطقة الحسين وتجمهر أعداد كبيرة من المعجبين

القوات المسلحة تدفع لجنة لإنهاء المواقف التجنيدية لأبناء حلايب وشلاتين وأبو رماد

وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد| فيديو وصور

قبل تشييع جثمانه.. أرملة حلمي بكر تكشف لحظاته الأخيرة وترد على أقاربه.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: إمام الملحنين فيردي مصر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: سيدة من خلال كتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أمنية عبد الرحمن التي لم يعلنها أمام الرئيس

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ