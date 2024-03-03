مفاجآت بالجملة بموسم التجديدات بالقلعة البيضاء.. تفاصيل

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بات قريبًا من تجديد عقده.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "صبحي سوف يوقع عقود تحديده بمبلغ 10 ملايين جنيه في الموسم، ومن الوارد الإعلان عقب نهائي كأس مصر".

وأضاف أمير هشام: "محمد عواد حارس مرمى الفريق، لم يجدد حتى الآن بسبب وجود بعض الخلافات المادية، حيث يرغب النادي في تخفيض راتبه إلى 10 ملايين جنيه، وهو ما يرفضه حتى الآن".

واختتم: "هناك أيضًا اتجاه داخل نادي الزمالك لتجديد عقد يوسف أوباما واستمراره مع الفريق، مع منحه راتب من الفئة الأولى".