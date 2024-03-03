من بينها جيب.. ستيلانتس تصدر 3 استدعاءات

أعلنت شركة ستيلانتس عن إصدار 3 عمليات استدعاء جديدة، اثنتان لسيارات جيب والثالثة لمركبات RAM، وتؤثر هذه العوامل مجتمعة على أكثر من 350,000 مركبة عبر سنوات عديدة من الطرازات.

وفي أكبر عملية استدعاء بين الثلاثة، تكمن المشكلة في مفصل التوجيه الذي يمكن أن ينفصل ويسمح للعجلة بالسقوط إلى الخارج من السيارة.

تم تحديدها على أنها استدعاء 24V-132 من قبل منظمي السلامة، وهي تشمل 338,238 سيارة جيب جراند شيروكي من عام 2021 إلى عام 2023. ووفقًا لشركة جيب، قد يكون هناك شك في مسمار التثبيت الذي يربط ذراع التحكم العلوي بمفصل التوجيه.

وتعرض بعضها للتلف أثناء الإنتاج، وفي تلك الحالات، يمكن أن ينفصل ذراع التحكم العلوي عن المفصل، في مثل هذه الحالة، سيتضاءل التوجيه بشكل كبير إن لم يكن مستحيلًا تقريبًا.

على هذا النحو، تقوم جيب باستدعاء جميع سيارات جراند شيروكي (بما في ذلك نسخة L) لإصلاح المشكلة. وتقول إنها تتوقع العثور على المشكلة في واحد بالمائة فقط من سيارات الدفع الرباعي بين السكان.

سيقوم فنيو جيب باستبدال مسامير التثبيت مجانًا لضمان عدم حدوث المشكلة. وفقًا لملف الاستدعاء، تم إبلاغ الشركة بحوالي 18 مطالبة ضمان وتقرير ميداني واحد يتعلق بالمشكلة.

وحذرت جيب أيضًا من أن المالكين قد يسمعون "ضجيجًا غير طبيعي" عند القيادة فوق المطبات، لذا كن على اطلاع بذلك إذا كنت تقود إحدى سيارات الدفع الرباعي هذه.