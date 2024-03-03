عاد للحياة ليتزوج.. رجل يستيقظ من الموت بعد وفاته بساعة

في قصة ملهمة تتحدى الصعاب الطبية، تعافى بن ويلسون البالغ من العمر 31 عامًا بشكل ملحوظ بعد تعرضه لسكتتين قلبيتين في يونيو الماضي، وفقًا لصحيفة "مترو".

توقف قلب ويلسون عن النبض مرتين خلال فترة استمرت 50 دقيقة في منزله، مما استدعى من المسعفين استخدام جهاز إزالة الرجفان 17 مرة لإنعاشه. وأفادت البوابة الإخبارية بأن الأطباء في المستشفى أعدوا عائلته للأسوأ، قائلين إن فرص بقائه على قيد الحياة ضئيلة، وأنه حتى لو تعافى، فقد يواجه مشاكل كبيرة على المدى الطويل.

ومع ذلك، وبعزيمته وإرادته القوية، تحدى ويلسون تلك التوقعات، بعد قضاء خمسة أسابيع في غيبوبة مستحثة طبيًا لحماية دماغه من الحرمان من الأكسجين، استعاد تدريجيًا قدرته على المشي والتحدث.

وفي إشارة إلى قوته الروحية ومرونته، قدم ويلسون مؤخرًا طلب الزواج لشريكته، ريبيكا هولمز، التي أكدت أنه يعاني فقط من مشاكل بسيطة في الكلام والذاكرة قصيرة المدى.

هذه القصة تبرز قوة الإرادة البشرية وقدرتها على التغلب على أصعب التحديات، حيث عاد الآن ويلسون، الذي يعمل في إدارة المرور، إلى المنزل ويخطط لحفل زفافه.