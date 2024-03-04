بدون لبن.. طريقة تحضير خشاف اقتصادي

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، ويعد الخشاف من المشروبات المفضلة للعديد من الأشخاص خلال هذا الشهر الكريم.

وإليكم طريقة تحضير الخشاف الاقتصادي بالخطوات

مقادير الخشاف الاقتصادية

ماء

بلح

قراصيا

زبيب

جوزهند

طريقة تحضير الخشاف الاقتصادي

انقعي البلح في إناء به ومنزوع منه النوى لمدة 4 ساعات.

في وعاء أخر به ماء ضيفي الزبيب والقراصيا ويترك لمدة ساعتين.

وبعد انتهاء مدة النقع للبلح والياميش، يتم تصفيتهم من الماء، على أن يتم توزيعهم في أكواب.

ثم أخلطي ماء البلح مع الياميش ويضاف إليهم جوز الهند، ويوزع على الأكواب بالتساوي، على أن يقدم لأفراد الأسرة وبألف هنا وشفا