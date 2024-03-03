رئيس مدينة القصير يتفقد منافذ بيع السلع الغذائية استعداداً لشهر رمضان

قام رئيس مدينة القصير، اللواء إيهاب رشاد، في إطار استعدادات المدينة لاستقبال شهر رمضان المبارك، بجولة تفقدية في عدد من منافذ بيع السلع الغذائية.

جاءت هذه الجولة في إطار التوجيهات السامية من اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة في الأسواق، وإقامة معارض "أهلاً رمضان" في مختلف مدن المحافظة.

وخلال الجولة الميدانية، قام رئيس المدينة بتفقد عدد من منافذ بيع السلع الغذائية، بالإضافة إلى أماكن تجارة الجملة ومنافذ الإدارة الزراعية وفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة، وذلك برفقة سكرتير المدينة.

وأكد رشاد توافر جميع الأصناف الغذائية الضرورية بأسعار مناسبة للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك، حيث أشار إلى ضرورة المشاركة الفعّالة في معرض "أهلاً رمضان"، الذي يُعدّ في شارع جامعة الدول العربية، والذي يهدف إلى توفير احتياجات المواطنين خلال أيام الشهر الفضيل.

يأتي ذلك في إطار جهود السلطات المحلية لضمان توافر السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، وتوفير جو مناسب للمواطنين للاستعداد لاستقبال شهر الصوم الكريم بكل يسر وسهولة.

وتستمر الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية لضمان استقبال رمضان بكل ترتيباته الجيدة وبيئة ملائمة للجميع.