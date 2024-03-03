يبحث عدد كبير من المواطنيين عن الوظائف الخالية بإعلان وزارة العمل عن فرص الوظائف الخالية عبر نشرة التوظيف التي تصدرها.

وتتوافر 2674 من فرص الوظائف الخالية بـ32 شركة قطاع خاص في 10 محافظات، على أن يكون التقديم لها خلال شهر مارس الجاري.

طريقة التقديم للوظائف الخالية بإعلان القوي العاملة



ويُمكن لكل من يرغب في الالتحاق بفرص الوظائف الخالية، التقديم عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة في نشرة التوظيف، وكذلك على الموقع الرسمي لـ وزارة العمل.

فرص الوظائف الخالية المتوفرة برواتب تبدأ من 3500 جنيه شهريًا، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي، ووفقًا للنشرة تصل مرتبات بعض الفرص إلى 7 آلاف جنيه.

محافظات التقديم للوظائف الخالية بأعلان القوي العاملة



وذكرت وزارة العمل بالمحافظات 10التي يتوافر بها فرص الوظائف الخالية، هي:

سوهاج.

أسيوط.

بورسعيد.

البحر الأحمر.

القاهرة.

الجيزة.

الغربية.

الفيوم.

القليوبية.

دمياط.

تخصصات للوظائف الخالية بإعلان القوي العاملة