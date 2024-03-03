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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

طريقة التقديم للوظائف الخالية بإعلان القوي العاملة

وظائف
وظائف

يبحث عدد كبير من المواطنيين عن الوظائف الخالية بإعلان وزارة العمل عن فرص الوظائف الخالية عبر نشرة التوظيف التي تصدرها.

وتتوافر 2674 من فرص الوظائف الخالية بـ32 شركة قطاع خاص في 10 محافظات، على أن يكون التقديم لها خلال شهر مارس الجاري.

طريقة التقديم للوظائف الخالية بإعلان القوي العاملة


ويُمكن لكل من يرغب في الالتحاق بفرص الوظائف الخالية، التقديم عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة في نشرة التوظيف، وكذلك على الموقع الرسمي لـ وزارة العمل.

 

فرص الوظائف الخالية المتوفرة برواتب تبدأ من 3500 جنيه شهريًا، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي، ووفقًا للنشرة تصل مرتبات بعض الفرص إلى 7 آلاف جنيه.

محافظات التقديم للوظائف الخالية بأعلان القوي العاملة


وذكرت وزارة العمل بالمحافظات 10التي يتوافر بها فرص الوظائف الخالية، هي:

 

  • سوهاج.
  • أسيوط.
  • بورسعيد.
  • البحر الأحمر.
  • القاهرة.
  • الجيزة.
  • الغربية.
  • الفيوم.
  • القليوبية.
  • دمياط.

تخصصات للوظائف الخالية بإعلان القوي العاملة

 

  • فنيين جميع التخصصات.
  • مشرفي إنتاج.
  • أفراد أمن.
  • عمال خياطة بكافة الأقسام.
  • عمال إنتاج.
  • عمال نظافة.
  • مشرف فريق.
  • سكرتارية.
  • عضو فريق.
  • مساعد مدير مطعم.
  • مشرف مطعم.
  • مهندسين جودة وأوتوميشن وإنتاج وكهرباء.
  • محاسبين.
  • شؤون عاملين.
  • مهندس زراعى.
  • مندوب تسويق وبيع.
  • أمين مخازن.
  • مسؤول تمويل.
  • سائقين رخصة أولى وثانية وثالثة.
  • موظف استقبال.
  • أخصائيين تمويل.
  • مسؤول تعيينات.
  • مندوبين مبيعات وتوصيل.
  • مراقبين جودة.
  • طباخين.
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