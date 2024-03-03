محافظ أسوان يوجه بإنهاء أعمال الرصف والتطوير الجارية بالطرق الرئيسية والداخلية

وجه محافظ أسوان أشرف عطية، مديرية الطرق بالتنسيق المستمر مع جميع الجهات المعنية لإنهاء أعمال الرصف والتطوير الجارية بالطرق الرئيسة والداخلية بمختلف المدن والمراكز، وداخل القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



وشدد المحافظ - في بيان اليوم الأحد - على ضرورة الانتهاء من مختلف المشروعات وفقا للبرامج الزمنية المحددة، باستكمال تنفيذ أعمال الرصف، وما يعقبها من الدهانات والتشجير والإنارة؛ للظهور بالشكل الجمالي وخلق متنفس حضاري للمواطنين بمختلف أنحاء المحافظة.



من جانبه، أوضح مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة المهندس أحمد الملواني، أنه يتم مواصلة تنفيذ الخطة الاستثمارية للرصف للعام المالي الحالي 2023-2024 بإجمالي أطوال 50 كم، وباعتمادات مالية تبلغ 131.5 مليون جنيه.. لافتا إلى أنه يتم استكمال أعمال الرصف للشوارع الرئيسة والداخلية بمناطق حي الشروق والرضوانية، بالتوازي مع بقية الأعمال التي يتم تنفيذها بمختلف مراكز ومدن المحافظة.