ترسل معلومات هاتفك لعينيك مباشرة.. شاهد أول عدسات للعيون تعمل بالذكاء الاصطناعي

مازال العلم يُسابق الزمن في إنتاج المزيد من الابتكارات التي من الصعب على العقل البشري تخيل احتمالية حدوثها في المستقبل، ولا يزال الذكاء الاصطناعي يقدم لنا الكثير من الإبداعات التي تؤكد أنه سيكون المستقبل وليس جزءًا منه.

ستشاهد الفيديو بدون الهاتف

وفي هذا السياق تصدر مقطع فيديو موقع التواصل الاجتماعي إكس (تويتر) سابقًا يوضح أول عدسات لاصقة للعين تعمل بالذكاء الاصطناعي يتم توصيلها بهاتفك لنقل جميع المعلومات الموجودة به إلى عينيك دون الحاجة لاستخدامه لأن هذه العدسات ستنقل لك مقاطع الفيديو والمعلومات الأخرى الموجودة به إلى عينيك مباشرة.

وأظهر المقطع شخصًا وهو يرتدي عدسة داخل عينه اليمنى مع وضع شيئ معدني بلون "ذهبي" على جفن ذات العين موصل بسلك رفيع وجهاز أبيض اللون موضوع على الجانب الأيمن من وجهه.

وحصل هذا الفيديو الذي تم نشره بواسطة حساب (WHR) على مليون و 200 ألف مشاهدة وتفاعل معه الكثير من المتابعين متعجبين من هذه الآلية حيث قال أحدهم " كيف يقدرون يحطون ذي الأشياء بعيونهم" بينما قال آخر " شكلها يخوف احس بتضرر العين".