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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

يوم الشهيد.. الأوقاف تطلق 10 قوافل دعوية في الجمعة الأخيرة من شعبان

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

حددت وزارة الأوقاف، في إطار نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، الجمعة الأخيرة من شعبان، الموافق 8 مارس الجاري، عشر قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة بعنوان (يوم الشهيد وتاريخ الشهداء العظام)، وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط التثقيفي للطفل، وذلك على النحو التالي: اضغط هنا

رئيس عربية النواب: استعدادات الأوقاف لشهر رمضان المبارك أنموذج للتخطيط الدقيق

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أن استعدادات وزارة الأوقاف لشهر رمضان كشفت عن مجموعة من الحقائق المهمة في مقدمتها التخطيط الدقيق و ترسيخ الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمفهوم دولة المؤسسات حيث هناك تنسيق وتعاون مشترك على أعلى مستوى فيما بين وزارة الأوقاف بقيادة العالم الكبير والمستنير الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وسائر الجهات المعنية ببناء الوعي وخدمة المجتمع .

خطة وزارة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان.. أسامة فخري يوضح

وقال "أباظة" في بيان له أصدره اليوم: إن الحقيقية الثانية تتمثل في نجاح وزارة الأوقاف ليس في وضع الخطط والسياسات الخاصة بملف الدعوة في شهر رمضان المبارك ولكن في التنفيذ بحرفية ومهنية في تنفيذ هذه الخطط والسياسات مشيداً بتصريحات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف التي أكد فيها أنه بعد نجاح الخطة الرمضانية في العام الماضي نجتهد لأن يكون رمضان هذا العام شديد التميز، حيث أطلقنا أقوى برنامج رمضاني لعام 1445هـ، بأكثر من مائة عالم وقارئ يحيون أيام وليالي شهر رمضان المبارك بمسجد الإمام الحسين وحده، فضلا عن الملتقيات الفكرية بالمديريات الإقليمية على شاكلة الملتقى الفكري بمسجد الإمام الحسين (رضى الله عنه)، فضلا عن تكثيف الأنشطة بصورة غير مسبوقة في جميع المساجد على مستوى الجمهورية وفى مقدمتها الملتقى الفكري (الرئيسي1) بمسجد سيدنا الإمام الحسين (رضى الله عنه) بالقاهرة، والذي يعقد يوميا بعد صلاة التراويح، والملتقى الفكري بجميع المديريات الإقليمية، وذلك بمسجد رئيس بكل محافظة، ويعقد يوميا بعد صلاة التراويح.
وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة الأهمية الكبيرة لإطلاق وزارة الأوقاف للملتقى الفكري للواعظات (الرئيسي) بمسجد السيدة نفيسة (رضى الله عنها) بمشاركة واعظات وزارة الأوقاف وواعظات الأزهر الشريف، بعدد (3) واعظات يوميًّا، والملتقى الفكري للواعظات بالمديريات بـعدد (19) مديرية بعد صلاة الظهر خاصة أن الملتقى الفكري للواعظات يأتي في ضوء اهتمام الوزارة بدور المرأة العلمي والدعوى في المجتمع، وضمن إطلاق الوزارة عام 2024م عامًا للواعظات، والذى يعقد عقب صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة (رضى الله عنها) بمدينة القاهرة، ومسجد جامع بكل مديرية، وذلك خلال شهر رمضان المبارك، ويحاضر فيه نخبة من واعظات وزارة الأوقاف وواعظات الأزهر الشريف إضافة إلى إطلاق المنبر الثابت بين الأزهر الشريف ووزارة والأوقاف بعد صلاة العصر يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع، وذلك بعدد (1119) مسجدًا، بإجمالي (8952) ندوة خلال شهر رمضان المبارك بما يبهج النفوس ويلبي طموحات الشعب المصري في استقبال الشهر الكريم. 
واعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة إطلاق المنبر الثابت بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف بمثابة دليل قاطع على التعاون المشترك والتنسيق المستمرين بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف مشيداً ببرنامج المنبر الثابت الذى يتم تطبيقه في جميع المحافظات، (يومي الاثنين والأربعاء) وذلك خلال شهر رمضان المبارك 1445هـ عقب صلاة العصر.
كما أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة بجميع البرامج الدينية التي ستتم داخل مختلف القنوات التلفزيونية والشبكات الإذاعية على مدار شهر رمضان المبارك مؤكدًا الأهمية الكبيرة لهذه البرامج في تنمية الوعى لدى جميع المشاهدين والمستمعين إضافة إلى مختلف المسابقات التي تنظمها وزارة الأوقاف بمختلف وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة.

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