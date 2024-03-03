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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حيلة شيطانية .. كشف لغز سرقة 1.6 مليون جنيه من سائق بالمنيا

صدى البلد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة العدوة بمديرية أمن المنيا من (سائق "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز) أنه عقب تحصيله مبلغ (مليون و661 ألف جنيه) من أحد التجار بالغربية لصالح (تاجر عسل يعمل لديه) ولدى عودته بسيارة ربع نقل قيادته وحال توقفه بالقرب من مدخل إحدى القرى بدائرة المركز ، فوجئ بتوقف سيارة ملاكى يستقلها "مجهولان" وقام أحدهما بإشهار (بندقية آلية) وسرقة المبلغ المالى ولاذا بالهرب.

 وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية تبين عدم صحة رواية المبلغ.

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وقيامه بالإشتراك مع (مزارع "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة المركز) "تم ضبطه" فى إختلاق الواقعة وإحداث تلفيات بالسيارة لإيهام صاحب المبلغ المالى بذلك "على خلاف الحقيقة".. وأرشد المزارع عن المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الامن العام سرقة المبلغ المالي سيارة ربع نقل مجهولان

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حيلة شيطانية .. كشف لغز سرقة 1.6 مليون جنيه من سائق بالمنيا


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