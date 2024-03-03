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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تيسيراً على المواطنين بالمناطق الحدودية

القوات المسلحة تدفع لجنة لإنهاء المواقف التجنيدية لأبناء حلايب وشلاتين وأبو رماد

صدى البلد

قامت القوات المسلحة بدفع لجنة تجنيدية قضائية لتسوية المواقف التجنيدية الخاصة بالمواطنين بمناطق حلايب وشلاتين وأبو رماد وتسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية بالمجان فى أماكن تواجدهم وذلك على مدار عدة أيام.

كذلك تم دفع قافلة طبية لتقديم الكشف الطبى والعلاج المجانى اللازم لأبناء تلك المناطق ، وتوزيع كميات كبيرة من المواد الغذائية المجانية على المواطنين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.

إدارة التجنيد والتعبئة

وخلال أعمال اللجنة أكد اللواء محمد صبحى مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة حرص القوات المسلحة على توفير كافة سبل الدعم لأبناء الوطن خاصة قاطنى المناطق الحدودية وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة.

القوات المسلحة

فيما أعرب المواطنون عن عميق شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة على الجهود والتيسيرات المبذولة لتسهيل الإجراءات التجنيدية الخاصة بذويهم بجانب الدعم المقدم لهم بإعتبارهم نسيجاً من أبناء شعب مصر العظيم .

تأتى تلك الجهود إنطلاقاً من المسئولية الإجتماعية للقوات المسلحة والمشاركة فى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين بتلك المناطق وتوفير أوجه الدعم الكامل لهم.

كما يأتي ذلك فى إطار حرص الدولة المصرية على تقديم كافة أوجه الرعاية والإهتمام لأبناء المناطق الحدودية والنائية.

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القوات المسلحة ادارة التجنيد والتعبئة حلايب وشلاتين اللواء محمد صبحى المناطق الحدودية

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