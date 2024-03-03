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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

«خارجية الأردن» تدعو المجتمع الدولي للتحرك لوقف الإجراءات اللاشرعية لإسرائيل بالضفة والقدس المحتلة

علم الأردن
علم الأردن

 

أكد وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الأحد، أن إسرائيل لا تزال تمنع دخول المساعدات بشكل كافٍ إلى قطاع غزة.

وأضاف "الصفدي"، خلال كلمة الأردن في الاجتماع الوزاري المشترك بين الأردن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الجميع يواجه التحدي الأكبر في المنطقة وهو استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة.

وتابع قوله "إننا نعمل جميعًا من أجل وقف هذا العدوان ومن أجل إيصال المساعدات الإنسانية الكافية لأكثر من 2.3 مليون فلسطيني يواجهون المجاعة حسب تقديرات منظمات أممية وغيرها وما زالت إسرائيل تمنع دخول المساعدات بشكل كافٍ لها".

وأشار إلى أن السلام لن يتحقق إلا بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه في إقامة دولته المستقلة.

ودعا "الصفدي" المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف الإجراءات اللاشرعية لإسرائيل في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

الأردن إسرائيل

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