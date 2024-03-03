25 ألف دولار .. فرص عمل في السفارة الأمريكية بالقاهرة| تفاصيل

يسعى الكثير من المواطنين إلى البحث عن فرص عمل مميزة وعليه فإن السفارة الأمريكية بالقاهرة أعلنت عن حاجتها إلى وظيفة نائب مشرف الشحن.

فرص عمل السفارة الأمريكية



وتتوافر فرص عمل السفارة الأمريكية في القاهرة حيث أعلنت السفارة عبر موقعها الرسمي الحاجة إلى مهندس وذلك براتب مادي يبلغ 25,586 دولارًا أمريكيًا/في السنة.

تفاصيل فرص عمل السفارة الأمريكية بالقاهرة

وتشجع السفارة الأمريكية بالقاهرة كل من النساء والرجال على التقدم لمنصب مهندس حيث تسعى سفارة الولايات المتحدة إلى إيجاد قوة عاملة متنوعة تتمتع بفرص متساوية للجميع بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الأصل القومي أو العمر أو الإعاقة أو الانتماء السياسي أو الحالة الاجتماعية .

حيث تبحث بعثة الولايات المتحدة في القاهرة عن المتقدمين المؤهلين والمؤهلين لشغل منصب مهندس مدني في عمليات المباني الخارجية (OBO) براتب مادي يبلغ 25,586 دولارًا أمريكيًا/في السنة وذلك فى موعد أقصاه 03/04/2024.



وظائف السفارة الأمريكية



كما أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة عن حاجتها لدهان علي أن يكون المرشحون قادرين على بدء العمل بعد استلام تصريح الوكالة براتب مادي يبلغ 6,639 دولارًا أمريكيًا/في السنة علي أن يتم التقديم فى موعد أقصاه 03/07/2024.

وتسعى سفارة الولايات المتحدة إلى إيجاد قوة عاملة متنوعة تتمتع بفرص متساوية للجميع بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الأصل القومي أو العمر أو الإعاقة أو الانتماء السياسي أو الحالة الاجتماعية.



طريقة التقديم على فرص عمل السفارة الأمريكية



ويمكن للمواطنين الراغبين فى الحصول على فرص عمل السفارة الأمريكية الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بها، واختيار الوظيفة المطلوبة، وإدخال جميع البيانات والمستندات المطلوبة للتقديم على الوظيفة.



وتوفر السفارة الأمريكية بالقاهرة العديد من الوظائف الشاغرة حيث تعلن بشكل دوري عن حاجتها لبعض التخصصات والتي يمكن للمواطنين الذين تتوافر فيهم الشروط التقديم علي الفرص المتاحة.

و توفر السفارة الأمريكية راتبا ماديا مميزا حسب التخصصات المطلوبة.