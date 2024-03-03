اكتشاف تابوت أثري داخل مشروع إنشاء مستشفي بنها الجامعي الجديد.. صور

اكتشفت الشركة المنفذة لمشروع انشاء مستشفي بنها الجامعي الجديد وجود تابوت أثري وبعض القطع الأثرية التي تم نقلها بمعرفة الآثار وذلك أثناء أعمال الإنشاء بالمشروع.

وتم نقل التابوت بعد تجهيز مكان مناسب وهو يزن حوالي 50 طن كتل حجرية ومنقوش بالداخل علي الجزء الأعلي ، وتبين أن التابوت عبارة هو مقبرة قديمة لكاتب الحاكم بستمي الذي حكم مصر وتعود لعام 2460 قبل الميلاد.

يذكر ان مشروع إنشاء مستشفي بنها الجامعي الجديد، جاري تنفيذه علي قطعة أرض بمسطح ٩٠٣٣ متر مربع، وبسعة ٤٥٠ سريرًا.

وتبدأ مرحلته الأولى بهدم وإزالة جميع المباني الموجودة بالموقع المقترح لإنشاء المستشفى، يليها إعداد واعتماد البرنامج الوظيفي، والمقترح التصميمي العام، وكذلك إعداد واعتماد التصميمات والرسومات التنفيذية وكراسة الشروط والمواصفات وقوائم الكميات ومقايسة الأسعار، فضلاً عن تقديم برنامج زمني تفصيلي للتنفيذ واستخراج كافة التصاريح والتراخيص اللازمة للأعمال.

وتشمل المرحلة الثانية من المشروع أعمال الأساسات الميكانيكية، وإنشاء عدد (٢) بدروم ودور أرضي، وعدد (٧) أدوار متكررة، في حين تشمل المرحلة الثالثة أعمال التشطيبات، والأعمال الكهروميكانيكية بما في ذلك أعمال الغازات الطبية والكبسولات والوحدات التخصصية، ووحدات الغسيل الكلوي، أما المرحلة الرابعة تشمل أعمال التجهيزات الطبية والفرش الطبي وغير الطبي.

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