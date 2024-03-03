عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اكتشاف تابوت أثري داخل مشروع إنشاء مستشفي بنها الجامعي الجديد.. صور

نقل التابوت
نقل التابوت

اكتشفت الشركة المنفذة لمشروع انشاء مستشفي بنها الجامعي الجديد وجود تابوت أثري وبعض القطع الأثرية التي تم نقلها بمعرفة الآثار وذلك أثناء أعمال الإنشاء بالمشروع.

وتم نقل التابوت بعد تجهيز مكان مناسب وهو يزن حوالي 50 طن كتل حجرية ومنقوش بالداخل علي الجزء الأعلي ، وتبين أن التابوت عبارة هو مقبرة قديمة لكاتب الحاكم بستمي الذي حكم مصر وتعود لعام 2460 قبل الميلاد. 

يذكر ان مشروع إنشاء مستشفي بنها الجامعي الجديد، جاري تنفيذه علي قطعة أرض بمسطح ٩٠٣٣ متر مربع، وبسعة ٤٥٠ سريرًا.

وتبدأ مرحلته الأولى بهدم وإزالة جميع المباني الموجودة بالموقع المقترح لإنشاء المستشفى، يليها إعداد واعتماد البرنامج الوظيفي، والمقترح التصميمي العام، وكذلك إعداد واعتماد التصميمات والرسومات التنفيذية وكراسة الشروط والمواصفات وقوائم الكميات ومقايسة الأسعار، فضلاً عن تقديم برنامج زمني تفصيلي للتنفيذ واستخراج كافة التصاريح والتراخيص اللازمة للأعمال.
وتشمل المرحلة الثانية من المشروع أعمال الأساسات الميكانيكية، وإنشاء عدد (٢) بدروم ودور أرضي، وعدد (٧) أدوار متكررة، في حين تشمل المرحلة الثالثة أعمال التشطيبات، والأعمال الكهروميكانيكية بما في ذلك أعمال الغازات الطبية والكبسولات والوحدات التخصصية، ووحدات الغسيل الكلوي، أما المرحلة الرابعة تشمل أعمال التجهيزات الطبية والفرش الطبي وغير الطبي.

IMG-20240303-WA0133
IMG-20240303-WA0133
IMG-20240303-WA0134
IMG-20240303-WA0134
IMG-20240303-WA0132
IMG-20240303-WA0132
بنها الجامعي الجديد التجهيزات الطبية الغازات الطبية بنها الجامعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|تراجع حاد بأسعار الذهب خلال الساعات الأخيرة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

انهيار سعر الدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

كنا قاعدين بـ الكات.. نص اعترافات متهمة بإنهاء حياة المسئول العسكري اليمني|خاص

تراجعت 20% .. هبوط في أسعار اللحوم بالأسواق

عكس التوقعات.. تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم

بعد تراجع الدولار بقوة.. انهيار جديد يضرب الذهب والجرام يخسر 215 جنيها

2040 جنيها.. هبوط مفاجيء في أسعار الذهب اليوم بمصر

تراجع كبير لجميع الأعيرة.. سعر الذهب الآن في مصر

موضوعات متعلقة

بعد استقبال 115 حالة تسمم دوائي|تحذير عاجل من مستشفى بنها الجامعي للمواطنين

صحة القليوبية: الكشف على 1177 مواطنا خلال قافلة طبية في قرية المنايل بالخانكة

لبحث سبل التعاون.. جامعة بنها تستقبل وفد جامعة كيل البريطانية

رئيس جامعة بنها يشارك فى برنامج فولبرايت لقادة التعليم العالي

برواتب تصل 4500 جنيه.. بدء التقديم لـ 366 فرصة عمل في القليوبية

إحالة المتهمين بإنهاء حياة شخص بالقليوبية لفضيلة المفتى

تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة شخص بالرصاص بالقناطر الخيرية لجلسة 5 مارس

محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير وتجميل مدخل مدينة بنها

ترشيحاتنا

اليونيسف تحذر من تعرض مئات الآلاف من أطفال السودان لخطر سوء التغذية

تهاوي الذهب.. سلسلة تراجعات تضرب المعدن الأصفر

قصف إسرائيلي بالقنابل الفوسفورية جنوب لبنان

مشروع رأس الحكمة.. نصف قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة المسجلة خلال 10 سنوات

«جالانت» يرد على مُنتقديه بشأن قانون التجنيد: آسف على خيبة الأمل

شرطي لعب دور المجني عليه|7 مشاهد تشرح تمثيل قـ.تلة مسئول يمني لجريمتهم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل جوائز ورشة المهارات الأساسية للأفلام الوثائقية بمهرجان الإسماعيلية

بعد إزالة الحسنة.. أول ظهور لـ هند عبدالحليم يثير الجدل بالسوشيال ميديا|شاهد

فستان جريء جدا.. منة عرفة تشغل السوشيال ميديا .. شاهد

محمد صلاح خارج معسكر منتخب مصر.. هل مازال غاضبا من حسام حسن؟

فيديو

كان عايز يموت في السرير.. خال أرملة حلمي بكر يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الراحل

أمام الحضور.. بلوجرز «كابلز» مشاهير يتشاجران بحفل زفافهما والسبب صادم للجميع| فيديو

شاهد.. محمد رمضان وأنغام في منطقة الحسين وتجمهر أعداد كبيرة من المعجبين

القوات المسلحة تدفع لجنة لإنهاء المواقف التجنيدية لأبناء حلايب وشلاتين وأبو رماد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: إمام الملحنين فيردي مصر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: سيدة من خلال كتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أمنية عبد الرحمن التي لم يعلنها أمام الرئيس

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ