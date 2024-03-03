مدير تحديث الصناعة تبحث مع منظمة اليونيدو مشروع "دعم نمو التجارة والنفاذ للأسواق"

في إطار التعاون الوثيق بين مركز تحديث الصناعة ومنظمة هيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، استقبلت دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة ممثلي المنظمة المشرفة علي تنفيذ مشروع "دعم نمو التجارة والصناعة وتسريع النفاذ للأسواق - TIGARA"، الممول من الاتحاد الأوروبي.

وعرض ممثلو منظمة "اليونيدو" الملامح العامة للمشروع والمحاور التي سيتم التركيز عليها اثناء تنفيذ المشروع والتي ستمتد إلي 5 سنوات.

وسوف تشمل محاور العمل الرئيسية تقديم الدعم والتأهيل ورفع كفاءة للمؤسسات الحكومية العاملة في خدمات رفع كفاءة وتنمية اعمال الشركات، تأهيل ورفع كفاءة البنية التحتية القومية للجودة وتوافق المنتجات من اجل التصدير، تأهيل ورفع كفاءة مجموعة مختارة من التكتلات الصناعية، وبعض سلاسل القيمة لمجموعة مختارة من الصناعات من اجل تنمية قدراتها التصنيعية والتصديرية، وأخيراً تأهيل ورفع كفاءة المؤسسات والشركات للتحول للرقمنة وزيادة المكون التكنولوجي لتحسين الانتاج من اجل التصدير.

ومن جانبها أعربت الأستاذة دعاء سليمة عن استعداد المركز التام لاستخدام خبراته وكفاءاته للتعاون مع منظمة اليونيدو في تنفيذ مشروع "تجارة" لوجود العديد من محاور العمل المشتركة والتي لمركز تحديث الصناعة خبرة كبيرة بها وباع طويل مع مجتمع الاعمال.

وأشاد ممثلو اليونيدو بالدور الهام الذي يقدمه مركز تحديث الصناعة من اجل دعم وتنمية قدرات الشركات الصناعية علي مدي الـ 22 عاماً الماضية، كما أعربوا عن سعادتهم بالأنشطة والخدمات الجديدة التي يقدمها مركز تحديث الصناعة للمجتمع الصناعي والتي تواكب التغيرات المتلاحقة التي يشهدها العالم مثل خدمات الرقمنة وزيادة المكون التكنولوجي في العمليات التصنيعية، وكذلك خدمات التحول للاقتصاد الأخضر والدائري التي يقدمها المركز.