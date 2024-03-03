المرصد الأورومتوسطي: أساسيات الحياة في غزة غير موجودة.. والاحتلال يبيد الفلسطينيين| فيديو

قال محمد المغبط، مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن عمليات الإنزال الجوي، دليل على ما تفعله إسرائيل من إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف "المغيط"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن أساسيات الحياة في غزة غير موجودة، سواء كان طحينا أو ماء شرب نظيفة، وهذا أمر يعرض حياة الكثيرين للخطر.

وأوضح أن هناك خطة إسرائيلية تستهدف المدنيين وعرقلة إدخال المساعدات لقطاع غزة، فضلًا عن تدمير البنية التحتية للقطاع، وفصل المناطق والمحافظات عن بعضها.

وتابع مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع المنظمات الإغاثية من ممارسة دورها في قطاع غزة بكل حرية.

وأشار إلى أن الاحتلال الاسرائيلي يرتكب يوميًا جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني، حيث تم توثيق عمليات دهس نفذتها الدبابات الإسرائيلية بشكل متعمد بحق عشرات الفلسطينيين، مؤكدًا أن عمليات الدهس تمثل جرائم حرب وضد الإنسانية.