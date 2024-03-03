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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

  البورصة تخسر مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأحد 

البورصة
البورصة

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات اليوم، الأحد، أول الأسبوع، وسط ارتفاع المؤشر الرئيسي، فيما تراجع مؤشرا “إيجي إكس 70” و"إيجي إكس 100"، وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.998 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30"، المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة، بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 29058 نقطة.

 

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 36525 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 12375 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 7291 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 10238 نقطة.

البورصة مؤشرات البورصة المؤشر الرئيسى رأس المال السوقي

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