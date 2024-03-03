في خطوة نادرة، اعترضت سفينة حربية إيطالية، تابعة لقوة الحماية البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، صاروخا للحوثيين في البحر الأحمر، ودمرته يوم السبت.

وتحركت المدمرة كايو دويليو عندما اقترب الصاروخ بشكل خطير، مما يدل على تصعيد كبير في العمليات البحرية للبلاد.

يأتي هذا الحادث في أعقاب غرق السفينة روبيمار المملوكة للمملكة المتحدة، والذي يُعزى إلى هجوم صاروخي للحوثيين. ومع تصاعد التوترات، تعهد المسؤولون الحوثيون بمواصلة استهداف السفن البريطانية، مما يشكل تحديًا كبيرًا للأمن البحري في المنطقة.

وفي خضم هذه التطورات، يضغط سياسيون من الحكومة اليمنية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة من أجل الاعتراف الدولي بهجمات الحوثيين المستمرة كعائق أمام مفاوضات السلام. إن مشاركة إيطاليا في عملية "أسبيدس"، التي تهدف إلى ضمان حرية الملاحة، تؤكد الأهمية الاستراتيجية للأمن البحري في البحر الأحمر.

ومع ذلك، فإن تهديد الحوثيين يمتد إلى ما هو أبعد من الأهداف البحرية، حيث استهدفت الهجمات الأخيرة فرقاطات ألمانية وفرنسية. ويشكل هذا تحديًا معقدًا للقوى الغربية ويؤكد الحاجة إلى اتخاذ تدابير أمنية قوية لحماية المصالح البحرية.

وأثار غرق السفينة روبيمار مخاوف بشأن العواقب البيئية، حيث حذر الخبراء من احتمال التخثث في البحر الأحمر بسبب تسرب الأسمدة. وقد يكون لذلك آثار مدمرة على الحياة البحرية ومجتمعات الصيد على طول ساحل اليمن.

وسلط الجنرال طارق صالح، من الحكومة اليمنية التي تتخذ من عدن مقراً لها، الضوء على دور إيران في الصراع، مشدداً على الحاجة إلى معالجة ديناميكيات القوة الإقليمية لتحقيق سلام دائم. ويحذر من أن الأزمة في البحر الأحمر لا ترتبط فقط بالقضية الفلسطينية، ولكنها مدفوعة أيضًا بطموحات جيوسياسية أوسع.

بشكل عام، تؤكد مشاركة السفينة الحربية الإيطالية التحديات الأمنية المعقدة في البحر الأحمر والحاجة الملحة لجهود دبلوماسية لتهدئة التوترات وتعزيز الاستقرار في المنطقة.