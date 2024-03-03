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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طالب وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بكفر الشيخ.. صور

الحادث
الحادث

لقي طالب مصرعه وأصيب 3 أشخاص آخرون في كفر الشيخ، اليوم، الأحد، إثر وقوع حادث بين جرار زراعي وخلاط خرساني وانقلابهما بمجرى مائي متاخم لطريق «وحيش - برمبال» بمركز مطوبس.

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كان اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً بالحادث، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى.

وتبين من سجلات المستشفى، أن المتوفى «ع.إ» 11 سنة، طالب بمدرسة وحيش للتعليم الأساسي، وأن المصابين الثلاثة تتراوح إصاباتهم ما بين كسور واشتباه ما بعد الارتجاج، ويتلقون العلاج داخل المستشفى.

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اصابة 3 اشخاص أمن كفر الشيخ بمركز مطوبس حادث تصادم جرار زراعى

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