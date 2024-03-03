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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سبب له انهيار عصبي.. الأسد يهاجم رئيس أوكرانيا

زيلينسكي
زيلينسكي

وجه الرئيس السوري بشار الأسد، انتقادًا مباشرًا للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، معتبرًا بأنه "كان أكثر نجاحًا باعتباره ممثل كوميدي من كونه زعيمًا للأمة".

وفي مقابلة مع قناة "سولوفيوف لايف" الروسية التلفزيونية، تهكم الرئيس الأسد على العقوبات التي فرضها عليه زيلينسكي، فيما قال مازحًا إنها "تسببت له بانهيار عصبي".
وواصل الأسد في المقابلة التي جرى عرض لقطات منها على قناة "روسيا -1" التلفزيونية، انتقاده لزيلينسكي وقال إنه "ممثل كوميدي، كانت هذه مهنته قبل أن يصبح رئيسًا، وبالمناسبة، كان أكثر نجاحًا بهذه الصفة، أي دور الكوميدي، وليس زعيم الأمة".

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