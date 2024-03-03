لاعبو الزمالك يخوضون تدريبات اليوم بالدفاع الجوي

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة خلال مران اليوم الأحد الذي أقيم على الملعب الفرعي بإستاد الدفاع الجوي، عقب إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إلغاء مباراة سوار الغيني التي كان مقرراً لها مساء اليوم في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقام الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، بتقسيم اللاعبين لمجموعتين، أحدهما باللون الأبيض والآخر بالأزرق، وأقيمت التقسيمة على شوطين، بواقع 30 دقيقة لكل شوط.

وحرص الجهاز الفني للفريق على تجربة مجموعة كبيرة من لاعبي الفريق قبل السفر غداً إلى المملكة العربية السعودية لخوض مباراة الأهلي في نهائي كأس مصر، المقرر لها يوم الجمعة المقبل الموافق 8 مارس الجاري .