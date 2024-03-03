قتـ. لت عجوزا وأصابت ابنته.. سيارة نقل تطيح بملاكي بحدائق أكتوبر

أطاحت سيارة نقل بأخرى ملاكي يستقلها مسن وابنته على طريق حدائق أكتوبر، وأسفر الحادث عن مصرع الأب وإصابة الابنة.

تلقي المقدم فريد معاذ رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفى ومصابة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحـص تبين اصطدام سيارة نقل بسيارة ملاكي قيادة مسن وبرفقته ابنته.

تسبب الحادث في وفاة الأول وإصابة الثانية، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تمكنت القوات من التحفظ على السائق والسيارة المتسببة في الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.