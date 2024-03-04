على رأسهم المتحدث العسكري.. استقالات جماعية في جيش الاحتلال الإسرائيلي |تفاصيل

أفادت القناة الـ 14 الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أن هناك حملة استقالات جماعية بين كبار القادة في وحدة المعلومات بـ جيش الاحتلال الإسرائيلي، وعلى رأسهم المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هجاري.

وأضافت القناة الـ 14 الإسرائيلية، أن الاستقالات في وحدة المعلومات بـ جيش الاحتلال الإسرائيلي جاءت احتجاجا على سير الأمور العملياتية والشخصية في حرب غزة.

وفي وقت سابق، أكد المحلل العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، رونين بيرجمان، أن جيش الاحتلال يفقد عددًا لا بأس به من القادة والمقاتلين، ولديه آلاف الجرحى.

وقال بيرجمان: "إننا بحاجة لتعبئة الصفوف، وسننهي العام بـ 12 ألف جندي إسرائيلي معوق".

وأضاف المحلل العسكري الإسرائيلي: "الجيش غارق في غزة، والأسرى مرهقون، والجمهور الإسرائيلي يغرق في المعلومات المشوهة أو الكاذبة".

وتابع: "استراتيجية الضغط العسكري من أجل الدفع نحو الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لم تكن ناجحة، وهزيمة حماس هدف لم يتحقق، بقي هدف تحرير المحتجزين وهو لا يتحقق إلا بصفقة تبادل".