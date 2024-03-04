حلمي عبد الباقي لصدى البلد: حلمي بكر إنسان و فنان رائع

حرص الكثير من النجوم محمد فؤاد و إيهاب توفيق وعلي الحجار ، ايهاب فهمي ، الموسيقار سليم سحاب ، الفنان أبو الليف ، الفنانة صفاء ابو السعود ، مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقيه ، الاعلامي طارق علام ، المستشار مرتضى منصور ، الفنان إيهاب فهمي

الفنانة هند عاكف و غيرهم كثير على حضور عزاء الموسيقار الراحل حلمي بكر ، بمسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين أمس.

و قال الفنان حلمي عبد الباقي لصدي البلد قامة تاريخية كبيرة جدا أفتقدنها جدا

و أضاف حلمي عبد الباقي لصدي البلد حلمي بكر لم يعوض أبدا ، انسان و فنان عظيم ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته

يذكر أن الموسيقار حلمي بكر وافته المنية مستشفي كفر صقر بالشرقية بعدما تدهورت حالته الصحية.

والموسيقار حلمى بكر قدم أكثر من 1500 لحن موسيقى، وتعاون خلالها مع كبار المطربين فى العالم العربى، أبرزهم وردة، نجاة، ليلى مراد، مدحت صالح، محمد الحلو، على الحجار وغيرهم.

حلمي عبد الباقي لصدي البلد حلمي بكر انسان و فنان رائع





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