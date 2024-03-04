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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

وفاة الفنان جميل برسوم بعد صراع مع المرض

جميل برسوم
جميل برسوم

أعلن الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي عن وفاة الفنان جميل برسوم فجر اليوم بعد معاناة مع المرض.

وكتب الأب بطرس على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: الراحة الأبدية أعطة يارب بنورك الدائم فلتضى له وليستريح فى سلام أمين، نقدم تعازينا الفلبية فى رحيل الفنان الرائع والخلوق والمتواضع جميل برسوم الذى أمتعنا جميعا بأعماله الفنية الراقية طالبين له الرحمة والمغرفة من الله والعزاء لذويه ومحبيه.

 

أخر تكريم لجميل برسوم

وكان الفنان الراحل جميل برسوم قد تم تكريمه منذ أيام قليل فى ختام مهرجان السينما الكاثوليكي فى دورته الـ72.

وقال جميل خلال تكريمه على خشبة المسرح أنه سعيد جدا بهذا التكريم قائلا: كنت خايف أموت قبل ما أتكرم.

أهم أعمال جميل برسوم:

 جميل برسوم ممثل مصري، شارك في بعض الأعمال التلفزيونية أشهرها مسلسل "آوان الورد" عام 2000 وأعمال سينمائية أهمها "ولاد العم" في 2009.

وقدم جميل أيضا انا وابن خالتى والصندوق وتحت الوصاية وفي يوم وليلة وفلانتينو وحكايتي ونصيبي وقسمتك .

بطرس دانيال وفاة الفنان جميل برسوم

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