عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة القاهرة تنظم قافلة لعلاج 1458 مواطنًا وتصرف لهم الأدوية مجانًا

قافلة تنموية جامعة
قافلة تنموية جامعة القاهرة

استعرض الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا من الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حول نتائج أعمال القافلة التنموية الشاملة التي أطلقتها الجامعة، لقرية الكداية بمركز أطفيح بمحافظة الجيزة خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير 2024، وذلك في إطار التعاون بين "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي" وصندوق علاج ومكافحة الإدمان، ومبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تسهم في تنمية وتطوير الريف المصري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا في مصر.

وأوضح التقرير أن القافلة التنموية الشاملة لقرية الكداية شهدت مشاركة نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس من كليات طب قصر العيني، وطب الفم والأسنان، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والطب البيطري، والزراعة، والمعهد القومي لعلوم الليزر، والإدارة المركزية للشئون الطبية، ومركز الدعم النفسي وإعادة بناء الذات، وتم تجهيزها بأحدث الإمكانات الطبية، لتعظيم الاستفادة من إمكانات الجامعة وخبراتها وأساتذتها، وتقديم خدماتها لإجراء الكشف الطبي في جميع التخصصات وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات الجامعة، وصرف العلاج بالمجان، إلى جانب تقديم الخدمات التوعوية للأهالي، والخدمات البيطرية، وخدمات الارشاد الزراعي.

وكشف التقرير أن عدد المستفيدين من القافلة التنموية الشاملة لقرية الكداية بلغ 1458 شخصًا، تم إجراء الكشف عليهم وعلاجهم وصرف الأدوية لهم بالمجان في تخصصات الباطنة، والجلدية، والأطفال، وأمراض النساء، والنفسية، والفم والأسنان، والعلاج الطبيعي، والعظام.

وأشار التقرير إلى أن القافلة التنموية الشاملة قامت بتوعية 230 شخصًا بمخاطر الإدمان والتدخين وتأثيرهم على الصحة العامة وانعكاسه على المجتمع، وقدمت خدماتها لحوالي 150 شخصًا في مجال التأهيل النفسي ومواجهة ضغوطات الحياة وتحقيق التوازن النفسي لتعزيز فرص النجاح في الحياة، كما قدمت القافلة أنشطتها الإرشادية التي شملت التوعية والتثقيف البيطري والزراعي بالوحدة البيطرية بالقرية لحوالي 30 شخصًا وقدمت خدماتها البيطرية لـ 552 رأس ماشية شملت الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والدواب.

وأكد الدكتور محمد الخشت، حرص الجامعة على المشاركة الفعالة والإيجابية المستمرة مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من خلال إطلاق العديد من القوافل التنموية الشاملة للعديد من المناطق والقرى الأكثر احتياجًا بمختلف المحافظات لتقديم كافة الخدمات الصحية والمجتمعية، وحماية ودعم أهالي المناطق الحدودية والنائية والاهتمام بهم على الوجه الأكمل، وتخفيف العبء عن كاهلهم، وتقديم مختلف أوجه الرعاية لهم.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى إطلاق الجامعة باستمرار القوافل الطبية والخدمية بالمجان في عدة قرى ومدن لمختلف المحافظات، قدمت خلالها خدمات صحية ومجتمعية لآلاف من البسطاء والمحتاجين من المرضى وخففت العبء عن المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا، وذلك انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية لجامعة القاهرة تجاه المجتمع المحيط، لافتًا إلي أن توجيهات الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة تؤكد استمرار إطلاق القوافل التنموية الشاملة لتقديم الخدمات الصحية والمجتمعية لآلاف من البسطاء والمحتاجين والاهتمام بهم على الوجه الأكمل، باعتبار أن الجامعة ليست مؤسسة من أجل التعليم والبحث العلمي فقط بل يمتد دورها لخدمة المجتمع والبيئة المحيطة.

IMG-20240304-WA0005
IMG-20240304-WA0005
IMG-20240304-WA0004
IMG-20240304-WA0004
IMG-20240304-WA0003
IMG-20240304-WA0003
IMG-20240304-WA0002
IMG-20240304-WA0002
IMG-20240304-WA0001
IMG-20240304-WA0001
IMG-20240304-WA0000
IMG-20240304-WA0000
الخشت جامعة القاهرة القافلة التنموية نتائج أعمال القافلة التنموية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التحالف الوطني وصندوق علاج ومكافحة الإدمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 نزل 300 جنيه في يوم|انهيار أسعار الذهب مجددا.. والسر في الدولار

خلافات التوأم تتصاعد|اعتزال محمد صلاح اللعب الدولي شائعة.. وشوبير يطلب تدخل الوزير

رمضان صبحي في الزمالك بعد رفض الخطيب مقابلته.. مفاجأة جديدة

«خراب السوق السوداء»|الدولار يفقد 30 جنيهًا من أعلى سعر.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

وفاة الفنان جميل برسوم بعد صراع مع المرض

انخفاض جديد.. تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين

المتهمة سرقت "شات" من تليفون نيرة .. النيابة : حبس المتهمين في واقعة طالبة العريش

انهيار الدولار يهوي بالأسعار.. كم سيصل سعر كيلو اللحمة والأرز والسكر قبل رمضان؟

ترشيحاتنا

أحدث ميزة بـ واتساب في 2024 .. هتقلب الدنيا

حاميها حراميها.. سائق يلجأ لحيلة شيطانية لسرقة 1.6 مليون جنيه

هل صيام الأسبوع الأخير من شعبان حرام؟.. الإفتاء: احذر هذا اليوم

الأهلي يرصد مكافآت خاصة للاعبين للتتويج بكأس مصر

" صوتك مسموع" تستجيب لشكوى بالتعدي على أرض زراعية في طوخ

مدير روس آتوم في مهرجان الشباب: الطاقة النووية أداة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المستريحة.. ليلي علوي بإطلالة شبابية تشعل السوشيال ميديا

ليس للتدخين.. أوعية عمرها 1000 عام تكشف استخدامات التبغ قديمًا| تفاصيل

تنبيه مهم من بلح رمضان لهذا السبب

ملابس مختلفة .. هند صبري تستعرض جمالها | شاهد

فيديو

سهام جلال: قابلت في مهنة الفن قلة القيمة علشان معنديش شلة ومعارف

سيدة مصرية تبهر العالم بطريقة دعمها لنساء غزة |شاهد

بحب مصر وعايز استثمر فيها .. ماذا قال خلف الحبتور مع أحمد موسى؟

لحظة وصول أرملة وابنة حلمي بكر إلى عزائه.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

اﻟﻤﺰﻳﺪ