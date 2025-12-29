بعد انتهاء التصويت بـ19 دائرة ملغاة بانتخابات النواب.. شروط الفوز في الفردي

انتهت عملية التصويت بجولة الإعادة في 19 دائرة ملغاة، بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بالمرحلة الأولى، من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بعد انتهاء اليوم الثاني من اقتراع المصريين داخل مصر، والتي أُجريت علي مدار يومي السبت والأحد، على أن تعلن اللجان العامة في هذه الدوائر الحصر العددى لأصوات الناخبين.

الأغلبية المطلقة من شروط الفوز في الفردي والقائمة في انتخابات النواب

تنص المادة (23) من قانون انتخابات مجلس النواب على أنه يعلن فوز المترشح في النظام الفردي إذا حصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة في دائرته الانتخابية. وفي حال عدم حصول أي مترشح على هذه الأغلبية، تُعاد الانتخابات بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، بعدد يعادل ضعف عدد المقاعد المخصصة للإعادة، ويتم إعلان فوز من يحصلون على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة بعد جولة الإعادة.

أما إذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد، تُجرى الانتخابات بينهم مباشرة، ويُعلن فوز من حصلوا على أعلى الأصوات الصحيحة وفقًا لعدد المقاعد.

وأجريت عملية الاقتراع فى جولة الإعادة بالـ 19 دائرة التى ألغتها الهيئة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب فى 7 محافظات، وذلك وفقا للجدول الزمنى المعلن حيث أجري التصويت أمس السبت واليوم الأحد، وتعلن نتيجة جولة الإعادة في الدوائر الـ19 يوم 4 يناير.

وتتابع غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، اللجان على مدار الساعة لضمان سير العملية الانتخابية بانتظام، في الدوائر التي أجرى بها التصويت على مدار يومي أمس واليوم، وهي:

محافظة الجيزة

الدائرة الثامنة ومقرها قسم امبابة على مقعد واحد

محافظة الفيوم

الدائرة الاولى ومقرها مركز الفيوم على مقعد واحد

الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبشواى على مقعدين

محافظة أسيوط

الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح على 3 مقاعد

محافظة سوهاج

الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج على مقعدين

الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم على مقعدين

الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة على مقعد واحد

الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا على 3 مقاعد

الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا على مقعدين

الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة على مقعد واحد

الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام على مقعد واحد

محافظة قنا

الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا على مقعدين

الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص على مقعدين

الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادى على مقعدين

الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت على مقعدين

محافظة الإسكندرية

الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل على مقعد واحد

محافظة البحيرة

الدائرة الاولى ومقرها قسم دمنهور على 3 مقاعد

الدائرة الثالثة ومقرها مركز ابو حمص على مقعدين

الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاى البارود على مقعدين.