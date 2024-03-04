إنتاج الكواشف الطبية لترقيمها بالنظائر المشعة وتطبيقاتها العلاجية..دورة تدريبية بهيئة الطاقة الذرية

افتتح الدكتور عمرو الحاج - رئيس هيئة الطاقة الذرية، و الدكتور خالد زهرمان ممثل هيئة الطاقة الذرية العربية، الدورة التدريبية المتقدمة عن" إنتاج الكواشف الطبية لترقيمها بالنظائر المشعة وتطبيقاتها التشخيصية والعلاجية " والتي تنظمها الهيئة العربية للطاقة الذرية بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية والتي تعقد على مدار خمسة أيام.



وقد صرحت الدكتورة عبير أمين المنسق المحلي للدورة بأن إنتاج و تطوير النظائرالمشعة والمستحضرات المرتبطة بها يعتبر من إحدى الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية فى مجالات الطب والتي تهدف لرفع المستوى الصحى لأفراد المجتمع وتشخيص وعلاج الكثير من الأمراض .

كما أوضحت بأن المسح الذري هو تقنية للتصوير الطبي الذي يعتمد على استعمال جرعات صغيرة من المستحضرات الطبية ( Cold Kit) من النظائر المشعة والتي تستخدم لتشخيص العديد من الأمراض ومن أهمها الأورام السرطانية وأمراض القلب وأمراض الجهاز الهضمي والغدد وأيضاً مشاكل الجهاز العصبي والعديد من الأمراض الأخرى، ويتميز فحص المسح الذري بالقدرة على تشخيص الأمراض في مراحلها الأولية وبالتالي سرعة واستجابة المرضى للعلاج مما يوفر الجهد والوقت والمال.



وتتكون الطواقم الطبية من مستحضرات تحتوي على مادة فعالة وعامل مختزل وبعض الإضافات في صورة معقمة جاهزة للحقن الوريدي. وترتبط هذه المادة الفعالة بالمادة المشعة وتوجهها لتلتقطها خلايا العضو المراد فحصه دون الوصول لباقى الأعضاء وبمجرد تمركز المادة المشعة بالعضو تجمع اشعة جاما المنبعثة عبر الجاما كاميرا والتي تقوم باكتشاف نمط توزيع المادة المشعة بالعضو وترسل المعلومات للحاسب الألي الذي يوفر صوراً دقيقة للأنسجة. وهذه الصور تساعد الطبيب علي التشخيص الدقيق وتحديد المرحلة الحالية للمرض بالجسم كما توضح الاستجابة للعلاج ومدى فاعليته كما تساعد في المتابعة الدقيقة اثناء اخذ جلسات العلاج الكيماوي او بعد انتهائه.

وقد تم تطوير أكثر من100 مستحضر( طاقم طبى) بإستخدام نظائر مشعة والتي يتم انتاجها بمفاعلات البحوث النووية أو السيكلوترونات الالكترونية.



وقال الدكتور/ خالد زهرمان ممثل هيئة الطاقة الذرية العربية بأن الدورة تهدف إلى إطلاع المتدربين على أحد أهم التطبيقات السلمية للنظائر المشعة والمتمثلة في طرق إنتاج الطواقم الطبية القادرة على الوصول إلى الخلايا المستهدفة لتوجيه النظير المشع المناسب دون حدوث أي نتائج سلبية، والمستحضرات الطبية المشعة تتميز باستهداف أعضاء محددة، و لها القدرة على التمركز بالخلايا ، وبالتالي التراكم بها بشكلٍ تفاضليٍّ لإعطاء تصوير دقيق للمرض.كما تهدف إلى إلقاء الضوء على التطبيقات التشخيصية و العلاجية للطواقم الطبية في ممارسات الطب النووى السريرى مع تحديد المعايير المثلى المطلوب توافرها للوصول لأفضل النتائج .



وتشمل المحاور الرئيسية للدورة: -

➢ إنتاج النظائر المشعة من المفاعل

➢ إنتاج النظائر المشعة من السيكلترون

➢ النظائر المشعة المستخدمة للتشخيص والعلاج

➢ مولدات النظائر المشعة وانواعها المختلفة

➢ النمذجة الجزيئية للمركبات الدوائية

➢ الأنظمة المختلفة لتوصيل المركبات الدوائية

➢ الترقيم الإشعاعي باستخدام النظير المشع المناسب

➢ دراسة العوامل المؤثرة على عائد الترقيم

➢ رقابة الجودة على الطواقم الطبية المرقمة

➢ التوزيع البيولوجي للطواقم الطبية المرقمة داخل حيوانات التجارب

➢ تقييم درجة تمركز الطواقم الطبية المرقمة في الورم المستهدف

➢ تطبيق الطواقم الطيبة عمليا بالطب النووى

➢ التداول الآمن للنفايات الطبية المشعة

➢ أسس الوقاية اللازم اتباعها لمستخدمى المواد المشعة



كما صرح الدكتور/ هداية أحمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي بأنه يشارك بهذه الدورة عدد 27 مشارك من السعودية، الأردن، اليمن، ليبيا، موريتانيا، تونس، البحرين ومصر هذا بالإضافة إلى مشاركين من وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية.



وأوضح الدكتور/ عمرو الحاج رئيس الهيئة بأن هذه الدورة من أحدى الأنشطة الهامة التي تساهم بها الهيئة بالتعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية وفي أحد أهم المجالات للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وهو مجال الطب وتوجه الهيئة جميع امكاناتها من بنى تحتية متمثلة في مفاعل مصر البحثي الثاني ومصنع انتاج النظائر المشعة بالإضافة إلى العلماء المتخصصين في هذا المجال لتدريب وبناء الكوادر العربية المتخصصة في هذا المجال .