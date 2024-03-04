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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

صحف الإمارات اليوم.. انقسامات حادة تهدد مستقبل ائتلاف نتنياهو.. هايلي تنتصر على ترامب لأول مرة.. وبكين تغازل واشنطن

صحف الإمارات
صحف الإمارات

انقسامات حادة تهدد مستقبل ائتلاف نتنياهو وسط إحباط أمريكي
في أول انتصار لها.. هايلي تفوز على ترامب في العاصمة واشنطن
تدريبات عسكرية مشتركة بين كوريا الجنوبية وأمريكا
بغض النظر عن الرئيس المقبل.. بكين تغازل واشنطن
بريطانيا تمنع دُعاة الكراهية من دخول البلاد

تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الاثنين، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

وفي الشأن المحلي، ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم"، أن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أصدرت تعميماً خاصاً بشأن تحديد ساعات الدوام الرسمي لموظفي القطاع الحكومي بالإمارات، خلال شهر رمضان لعام 1445 هـ.

ويبدأ الدوام الرسمي للوزارات والجهات الاتحادية في شهر رمضان المبارك - حسب التعميم - من التاسعة صباحاً وينتهي عند الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، وذلك من يوم الإثنين وحتى يوم الخميس، أما يوم الجمعة فيكون الدوام من الساعة التاسعة صباحاً، حتى الساعة 12 ظهراً، باستثناء من تقتضي طبيعة عملهم خلاف ذلك.

وبشأن التطورات في غزة، ذكرت صحيفة "البيان"، أنه في مؤشر جديد على تصاعد حدة الخلافات داخل ائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن حرب غزة، تأتي زيارة الوزير بيني جانتس، عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، إلى واشنطن دون تنسيق مسبق أو الحصول على تصريح من نتنياهو نفسه، وذلك للقاء عدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، ومن بينهم نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ووزير الخارجية أنتوني بلينكن.

وفي الشأن العالمي، سلطت صحيفة "البيان" الضوء على أن سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي أعلنت فوزها الأول على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري عام 2024.

وفازت هايلي بالسباق في واشنطن العاصمة بحصولها على 86ر62% من الأصوات مقابل 22ر33% لترامب، حسبما أعلن الحزب الجمهوري في العاصمة في وقت متأخر من يوم الأحد. وأدلى ما مجموعه 2035 جمهوريا بأصواتهم.

من جانبها، ذكرت صحيفة "الاتحاد" أن الصين أكدت اليوم الاثنين أنها تأمل أن تتحسن العلاقات مع الولايات المتحدة بغض النظر عن هوية الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر المقبل.

ومن الصحيفة ذاتها، بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناورة عسكرية رئيسية مشتركة اليوم الاثنين.  

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن مناورات سنوية ستستمر لمدة 11 يوماً.

ومن صحيفة "الإمارات اليوم"، تعتزم حكومة المملكة المتحدة منع دُعاة الكراهية من دخول البلاد، في أعقاب خطاب رئيس الوزراء، ريشي سوناك، الذي يحذّر فيه من تصاعد التطرّف.

وذكرت تقارير أن الخطط الجديدة ستشهد إضافة متطرّفين، تم تحديد هوياتهم إلى قوائم التحذير من منحهم تأشيرات ورفض دخولهم إلى المملكة المتحدة.

الوزير بيني جانتس نتنياهو ترامب هايلي كوريا الجنوبية أمريكا الكراهية بريطانيا

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