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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

إجراءات عاجلة من التعليم لـ تطوير قدرات المعلمين في جميع المدارس

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،  عددا من الإجراءات لـ تطوير قدرات المعلمين في جميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية .

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، حرص وزارته على ضمان جودة منظومة التنمية المهنية للمعلمين وتطويرها، من خلال الأكاديمية المهنية للمعلمين؛ لتمكين أعضاء هيئة التعليم المصري، والارتقاء بمستوى الأداء المهني لهم، بتطبيق استراتيجيات وآليات متطورة في ضوء نتائج البحوث الحديثة، ومن خلال كوادر مؤهلة، وشراكة فاعلة مع كليات التربية والمؤسسات المعنية لتحقيق تميز مخرجات العملية التعليمية.

الارتقاء بمستويات الأداء التدريسي للمعلمين

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حرصت أيضا على الارتقاء بمستويات الأداء التدريسي للمعلمين وأولت أهمية خاصة لهم بتوفير فرص التنمية المهنية المتميزة لهم لبناء الشخصية القيادية المتمكنة إداريًا، والقادرة على مواجهة تحديات العصر، وهو ما ترجمته الرؤية الجديدة للنظام التعليمي في مصر من خلال تطوير مجموعة من البرامج والحقائب التدريبية التي تتماشى مع أحدث التوجهات العالمية؛ لمواكبة التطور المعرفي والتكنولوجي وتحقيق جودة العملية التعليمية.

إطلاق "وثيقة معايير المعلم من أجل الغد"

وأضاف  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة بصدد إطلاق "وثيقة معايير المعلم من أجل الغد" وتشمل المعلمين والموجهين والإدارات، والتي تؤكد على امتلاك المعلم مهارات جديدة تؤهله من شرح المادة العلمية، والتواصل مع الطلاب؛ لكي تثمر العملية التعليمية عن نواتج تعلم قادرة على مواجهة كل الصعوبات.

وأكد  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن الدولة المصرية لديها الآن آلية لانتقاء المعلمين الجدد تعتمد على اختيار الأكفأ، لأن المعلمين هم الذين سيحدثون الحراك والتغيير والتطوير.

المبادرة الرئاسية لتعيين "١٠٠٠ مدير مدرسة"

كما تطرق  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى المبادرة الرئاسية لتعيين "١٠٠٠ مدير مدرسة" والتي تستهدف اختيار مديري المدارس من المعلمين الشباب الكفء والمتميزين، حيث تم تدريب الدفعة الأولى من المبادرة في منحة لمدة ٦ أشهر، وتم منح من اجتاز منهم هذا البرنامج دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي بالتعاون مع الجامعات، وتسلموا بالفعل أعمالهم فى إدارة عدد من المدارس على مستوى الجمهورية، مؤكدًا سعي الوزارة لأن يكون خريجي المبادرة الرئاسية هم نواة إحداث التطوير المنشود في إدارة المدارس، وإحداث نقلة نوعية في مختلف مدارس مصر، كما وجهت الوزارة بتعظيم الاستفادة منهم والعمل على متابعتهم وتذليل أي صعوبات قد تواجههم.

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